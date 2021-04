Pomorskie. Tragiczny wypadek w miejscowości Zabagno. Trzy osoby zginęły, czwarta walczy o życie

Informację o wypadku w Zabagnie w woj. pomorskim straż pożarna otrzymała w sobotę 17 kwietnia o godzinie 9.57, podaje portal tcz.pl. Z informacji rzecznika tczewskiej policji wynika, że samochód, którym podróżowały cztery osoby, uderzył w drzewo.

Pomorskie. Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 22

- Samochód osobowy uderzył w drzewo. Autem podróżowały cztery osoby - lekarz stwierdził zgon u trzech osób. Droga jest całkowicie zablokowana. Na miejscu działają cztery zastępy straży pożarnej, ZRM i policja. Ląduje śmigłowiec LPR - przekazał rzecznik tczewskiej policji mł. kpt. Michał Myrda w rozmowie z portalem.

- Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że 38-letni kierowca renault zjechał na przeciwny pas ruchu i uderzył w drzewo. Kierowca - oraz dwie pasażerki - 34- i 66-latka - zginęli. 19-letni pasażer śmigłowcem LPR został przewieziony do szpitala - poinformował rzecznik tczewskiej policji portal tcz.pl.

Na miejsce skierowano policję, straż pożarną oraz pogotowie ratunkowe. Pojazdem marki renault podróżowały dwie kobiety i dwóch mężczyzn, jeden z nich (19-latek) w bardzo ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ma poważne obrażenia kręgosłupa. Jak podaje "Gazeta Wyborcza", wszystkie osoby, które znajdowały się w pojeździe to mieszkańcy Tczewa.

Na miejscu prace prowadzi pięć zastępów straży pożarnej. Policyjni śledczy pod nadzorem prokuratory zabezpieczają ciała do sekcji zwłok oraz sporządzają dokumentację, która ma pomóc w ustaleniu okoliczności oraz przyczyn wypadku. Zgodnie z informacjami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad utrudnienia w ruchu mają potrwać ok. trzech godzin, czyli do godziny 15.

"Zabagno, w powiecie tczewskiem, DK22 samochód osobowy uderzył w drzewo, w skutek tego 3 osoby poniosły śmierć. Jedna osoba została ranna i zostanie zabrana przez LPR. Droga całkowicie zablokowana, policja prowadzi czynności pod nadzorem prokuratora. Na miejscu 5 zastępów" - czytamy na profilu KP PSP Tczew na Twitterze. Na miejscu aktualnie odbywa się ruch wahadłowy.