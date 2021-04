Zaginioną 8-letnią Małgosię znaleźli mieszkańcy Kiełczowa. Reakcja mamy: "Gdzie byłaś, córeczko?"

Zobacz wideo Czy wiesz, co zrobić, gdy zaginie ktoś bliski?

8-letnia dziewczynka z miejscowości Kiełczów (dolnośląskie) w piątek ok. godz. 15 wyszła z mieszkania. Zgodnie z informacjami profilu SOS Zaginięcia ok. godz. 16 jej telefon miał logować się w pobliżu ul. Ogrodowej oraz Leśnej w Kiełczewie. W momencie, kiedy dziecko oddaliło się z miejsca zamieszkania, rodzice byli w domu. Poszukiwania trwały całą noc, brali w nich udział policjanci, strażacy, okoliczni mieszkańcy oraz ochotnicy, jednak nie przyniosły skutku aż do 8:30.

Zaginioną 8-letnią Małgosię zauważył jeden z mieszkańców Kiełczowa

Dziewczynkę zauważyła w sobotę rano biegaczka, która zaczęła z nią rozmawiać. Przejeżdżający obok mieszkaniec Kiełczowa również rozpoznał zaginioną, dlatego zatrzymał się i po krótkiej rozmowie oraz upewnieniu się w swoich domysłach, odwiózł ją do domu. O całej sytuacji opowiedział jednemu z reporterów TVN24.

- Jechałem w stronę Psiego Pola [dzielnica we Wrocławiu - red.]. Pani biegaczka, okazało się, że sąsiadka dziewczynki, stała na ulicy i rozmawiała z nią. Ja tylko się zatrzymałem spytać, czy to jest ta dziewczynka. Pani powiedziała, że tak, i czy ich podwiozę pod klatkę schodową. Pod dom żeśmy podwieźli i dalej już nie czekałem. Mama po nią wyszła. Dziewczynka nic nam nie mówiła w aucie. Myśmy tylko mówili, żeby była spokojna, żeby porozmawiała z mamą, że mama pewnie zrobi herbatę i będzie wszystko dobrze. Powiedziała tylko, że trochę ją nogi bolą - relacjonował mężczyzna.

Zaginęła 16-letnia Joanna Gibka. Policja prosi o pomoc

Jak dodał, mama dziewczynki poczuła wyraźną ulgę, gdy zobaczyła swoje dziecko całe i zdrowe. - Tylko było słychać "Gdzie byłaś, córeczko?". Standardowa reakcja rodzica, który był zrozpaczony - mówił mieszkaniec Kiełczowa.

8-letnia Małgosia została odnaleziona. Jest już w rodzinnym domu

Informację o zakończeniu poszukiwań i szczęśliwym finale przekazał również wójt gminy Długołęka Wojciech Błoński we wpisie w mediach społecznościowych po potwierdzeniu u Komendanta Policji w Długołęce.

"Aktualizacja informacji o poszukiwaniach ośmioletniej Małgosi z godziny 8:30 - dziewczynka odnalazła się, jest już w rodzinnym domu w Kiełczowie, dobre wieści zostały potwierdzone z Komendantem Policji w Długołęce. Dziękuję Wam bardzo za zaangażowanie, dobro wraca. Życzę Państwu spokojnego weekendu i dużo ciepła w domowym zaciszu" - poinformował.

Zaginiona 8-letnia Małgosia z Kiełczowa odnalazła się. "Dobre wieści"

- Dziecko jest w domu, zdrowe, wszystko jest w porządku. Dla wszystkich, którzy przez całą noc byli zaangażowani w akcję poszukiwawczą najważniejsze, że dziecko jest z rodzicami - przekazał wójt gminy Długołęka w rozmowie z Polsat News.

Ekipy poszukiwawcze zakończyły działania. Policja zajmie się teraz wyjaśnianiem okoliczności zdarzenia. Na razie nie ma informacji, o tym, gdzie przebywała dziewczynka w nocy z piątku na sobotę.