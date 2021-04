Jak informuje tvn24.pl, 11 kwietnia w Jastrzębiu-Zdroju w województwie śląskim doszło do stłuczki na parkingu, którą spowodował nietrzeźwy funkcjonariusz SOP.

Oddalił się z miejsca, gdzie doszło do stłuczki, ale potem został namierzony przez policję. Okazało się, że miał promile

- mówi portalowi jeden z informatorów zbliżony do SOP.

Stłuczka z udziałem SOP

Funkcjonariusz, który spowodował stłuczkę pod wpływem alkoholu, przebywał na urlopie wypoczynkowym - przekazał z kolei rzecznik SOP, ppłk Bogusław Piórkowski. Jak dodał, Służba Ochrony Państwa podjęła czynności, by wydalić go ze służby.

Na miejsce został wezwany patrol policji, który ustalił, że sprawcą zdarzenia był funkcjonariusz SOP. Dalsze czynności prowadzi policja. W związku z tym, że funkcjonariusz był w stanie nietrzeźwości, w formacji zostały podjęte czynności zmierzające do wydalenia go ze służby

- powiedział rzecznik Służby Ochrony Państwa w rozmowie z TVN 24.

Zderzenie z busami SOP

To nie jedyna kolizja z udziałem SOP w ostatnim czasie. 12 kwietnia na trasie S8 w okolicach Siestrzenia w powiecie grodziskim na Mazowszu doszło do stłuczki z udziałem dwóch busów należących do Służby Ochrony Państwa. Jak przekazał rzecznik, do wypadku doszło "na skutek niezachowania ostrożności przez kierującego samochodem osobowym marki Citroen i wymuszenia pierwszeństwa". W pojazdach SOP nie było osób ochranianych, a kierowcy byli trzeźwi.

