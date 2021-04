Wilkszyn. Dzik wpadł z wizytą na stację benzynową. "Jak widać toaletę mamy otwartą dla wszystkich"

Zobacz wideo Borsuk Karolek miał szczęście - leczą go w najlepszej klinice weterynaryjnej w Polsce

Do tego niecodziennego zdarzenia doszło w czwartek 8 kwietnia w podwrocławskiej miejscowości Wilkszyn. Pracownicy tamtejszej stacji paliw "Gazela" podzielili się na swoim Facebooku nagraniem z kamer, które zarejestrowały odwiedziny nietypowego gościa.

Dzik wpadł na stację paliw. Rozbił głową szybę w bramie

Na filmie widać jak dorosły dzik wpada na teren stacji paliw i korzystając z otwartych drzwi do WC, wchodzi do środka. Pozostaje tam przez kilkanaście sekund, po czym spokojniej opuszcza toaletę i oddala się ze stacji.

- Dzik wbiegł do nas do toalety, później pobiegł na tył, gdzie stałem z kolegą. Cała akcja trwała około 10 minut. Kiedy był z tyłu, rozbił głową szybę w bramie komisu samochodowego - zrelacjonował dla Polsat News Patryk Bychawski, pracownik "Gazeli".

Choć była to pierwsza wizyta dzika na tej stacji, to sprawiał wrażenie dobrze obeznanego z miejscem jak i drogą do toalety. O tym, czego zwierzak tam szukał, już się nie dowiemy, bo wewnątrz nie ma kamer.

