Wielkopolska. Dwa mastify śmiertelnie pogryzły 65-latka. Wszedł na zamkniętą posesję

Do zdarzenia doszło w czwartek 15 kwietnia tuż przed godziną 9 w miejscowości Rzgów (województwo wielkopolskie). Mieszkaniec powiatu konińskiego wszedł na teren zamkniętej posesji i został pogryziony przez dwa psy rasy mastif tybetański - donosi portal konin.naszemiasto.pl.

Wielkopolskie. Dwa mastify tybetańskie zaatakowały 65-letniego mężczyznę

Informację o zdarzeniu potwierdził portal epoznan.pl, kontaktując się z komendą miejską w Koninie.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 65-latek wszedł na teren posesji, gdzie znajdowały się dwa psy. Mastiffy z nieznanych przyczyn zaatakowały mężczyznę, który w wyniku odniesionych ran zmarł - poinformował asp. Sebastian Wiśniewski z konińskiej policji.

Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do przeprowadzenia sekcji zwłok. Zwierzęta trafiły natomiast do schroniska. Właścicielką mastiffów jest 43-letnia mieszkanka gminy Rzgów. Policja pod nadzorem prokuratury zajmie się teraz wyjaśnianiem okoliczności zdarzenia.

Mastify tybetańskie to rasa psów zaliczana do grupy molosów w typie górskim. Została wyhodowana w Tybecie do zaganiania zwierząt oraz stróżowania.

