Lubelskie. Ksiądz skazany za molestowanie chłopców i posiadanie dziecięcej pornografii. 10 lat więzienia

Ks. Tomasz F. został zatrzymany w listopadzie 2019 r. Przed sądem odpowiadał m.in. za wielokrotnie doprowadzenie nieletniego chłopca do obcowania płciowego w latach 2018-2019 i doprowadzenie innego do jednorazowego wykonania innej czynności seksualnej - podaje "Kurier Lubelski".

U mężczyzny znaleziono też kilkaset plików z pornografią dziecięcą.

Opole Lubelskie: Ksiądz skazany za molestowanie chłopców

Duchowny spędzi w więzieniu 10 lat. W trakcie odsiadywania wyroku będzie poddawany leczeniu zaburzeń. Jak podaje "Kurier Lubelski", po opuszczeniu więzienia trafi do zakładu psychiatrycznego, w którym będzie kontynuowana jego terapia. Zgodnie z decyzją sądu, ksiądz ma zapłacić chłopcom odpowiednio 50 tys. zł i 30 tys. zł. Ma też zakaz pracy polegającej na opiece nad małoletnimi.

Jak przekazała Kuria Metropolitalna w Lublinie, wobec mężczyzny trwa postępowanie kanoniczne, a o jego sprawie została już powiadomiona Kongregacja Nauki Wiary. Kuria skontaktowała się już z jedną z ofiar duchownego i zaoferowała pomoc.

Wyrok jest nieprawomocny.

