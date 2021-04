Wykładowcy WAT odpowiedzą przed sądem za śmierć studenta, który biegał w upale w pełnym rynsztunku

Akt oskarżenia przeciwko dwóm wykładowcom WAT Departament ds. Wojskowych Prokuratury Krajowej skierował do sądu niemal dwa lata po śmierci studenta na wyczerpujących zajęciach wychowania fizycznego.

Bieg w pełnym rynsztunku w upalny poranek. Tragiczny finał zajęć na Wojskowej Akademii Technicznej

11 czerwca 2019 roku, zajęcia rozpoczęły się o 8.30 i już o tej godzinie panował upał. Jak wynika z ustaleń śledztwa, cywilni wykładowcy zorganizowali i przeprowadzili dla studentów zaliczenie śródsemestralne zajęć sportowych, czyli marszobieg na dystansie 10 kilometrów w mundurze i w butach wojskowych i z pięciokilogramowym oporządzeniem.

"Zaliczenie przeprowadzono w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, przy bezwietrznej pogodzie, temperaturze otoczenia wzrastającej od 27 stopni Celsjusza oraz braku zacienienia. Warunkiem zdania było pokonanie dystansu w czasie 65 minut dla mężczyzn i 70 minut dla kobiet" - przypomina prokuratura.

Zgodnie z ustaleniami śledczych, w trakcie biegu studenci byli skrajnie wyczerpani i mieli symptomy udaru cieplnego. "Kiedy jeden z podchorążych stracił przytomność, pomocy udzielili mu inni studenci, którzy wezwali też karetkę pogotowia. Nieprzytomny student doznał wysiłkowego udaru cieplnego, który doprowadził do niewydolności wielonarządowej, w następstwie czego młody mężczyzna zmarł" - ustaliła prokuratura.

Wykładowcy WAT oskarżeni. Prokuratura: "umniejszali znaczenie swojego postępowania"

Z zeznań świadków wynika, że wykładowcy uczelni pozostawali bierni i mieli wykazywać całkowity brak empatii do studentów. "Przesłuchani wykładowcy nie przyznali się do winy, a w wyjaśnieniach umniejszali znaczenie swojego postępowania" - podaje prokuratura. Mężczyznom grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

