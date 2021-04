"Postkomunistyczny prokurator likwiduje demokratyczną instytucję", "dopięli swego". Komentarze po wyroku TK

W czwartek rano Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że przepis ustawy, który pozwala Rzecznikowi Praw Obywatelskich pełnić funkcję po upływie kadencji, jest niekonstytucyjny. Prezeska TK Julia Przyłębska przekazała, że wyrok zapadł jednogłośnie. Zaskarżony przepis straci moc po upływie trzech miesięcy od ogłoszenia orzeczenia w Dzienniku Ustaw.

Kadencja Adama Bodnara upłynęła 9 września 2020 r. Pozostał on na stanowisku RPO, ponieważ parlamentowi nie udało się wybrać jego następcy.

TK zdecydował ws. kadencji RPO: Przepis niezgodny z kontytucją

Ustne uzasadnienie wyroku wygłosił sędzia Stanisław Piotrowicz. Były poseł PiS podkreślił, że zaskarżony przepis "stanowi, że dotychczasowy rzecznik pełni swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego rzecznika". - Można by uznać, że to przepis kreujący organ pełniącego obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich. W praktyce jednak jest on stosowany w ten sposób, że skutkuje automatycznym przedłużeniem kadencji RPO do czasu wyboru jego następcy bez żadnych ograniczeń czasowych i przedmiotowych - powiedział sędzia.

Dodał, że "ustawodawca w żaden sposób nie zamyka kadencji dotychczasowego Rzecznika Praw Obywatelskich i nie wyznacza organu, który te obowiązki mu powierza lub może je odebrać". - Zaskarżony przepis wprowadza nieznaną konstytucji i niesprecyzowaną w żaden sposób instytucję pełniącego obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich - powiedział Piotrowicz.

Komentarze po wyroku TK ws. kadencji RPO. "Postkomunistyczny prokurator likwiduje demokratyczną instytucję wolnej Polski"

Stanowisko sędziów ws. kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich jest szeroko komentowane w mediach społecznościowych. Do wyroku odnieśli się zarówno politycy, jak i eksperci w zakresie prawa.

"Dopięli swego. Pseudo-TK wydał wyrok na prawa i wolności obywatelskie. Pełnienie obowiązków przez RPO niezgodne z linią partii" - napisała na Twitterze wicemarszałkini Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska (KO).

"Pod płaszczem 'niekonstytucyjnego przepisu' zapadł kolejny wyrok przeciwko niezawisłości i sprawiedliwości organów państwa. Strażnik praw i wolności obywatelskich został usunięty ze stanowiska przed wyborem następcy" - tak wyrok TK skomentował lider Wiosny Robert Biedroń.

"Mieszkańcy i mieszkanki Polski już niedługo zostaną pozbawieni RPO. Zamiast Adama Bodnara będzie jakiś pisowski nominat, który tak jak Rzecznik Praw Dziecka będzie jedynie figurantem. To wstyd i hańba dla "sędziów" TK Przyłębskiej, a dla społeczeństwa kolejny czarny dzień" - oceniła Marcelina Zawisza, posłanka Lewicy.

"Stało się. Żyjemy w Polsce, w której PRL-owski prokurator Piotrowicz likwiduje demokratyczną instytucję Rzecznika Praw Obywatelskich. Czasy się zmieniają, a Piotrowicz oskarża i skazuje niezależnie od ustroju. Haniebne, straszne i przykre..." - stwierdził Andrzej Halicki, europoseł KO.

"Mówili, że problemem jest podobno samo zasiadanie postkomunistycznych sędziów w SN. Dzisiaj postkomunistyczny prokurator likwiduje demokratyczną instytucję wolnej Polski i usłyszymy, że to triumf państwa prawa" - to z kolei wpis prof. Marcina Matczaka z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

"Metodą faktów dokonanych zlikwidowano konstytucyjny organ państwa, jakim jest Rzecznik Praw Obywatelskich. Nikt inny poza legalnie wybranym Rzecznikiem nie może sprawować jego ustrojowych zadań. Próba wykluczenia Senatu i ustanowienie "p.o." rzecznika będzie złamaniem Konstytucji" - napisał na Twitterze dr Mikołaj Małecki z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

"Panie Prokuratorze [Piotrowicz - red.] - bezpieczeństwo prawne i zaufanie obywatela do państwa zniszczyli Państwo już dawno. Między innymi takimi decyzjami, jak ta dziś. To kuriozalne, że jest Pan w stanie powoływać się na tę zasadę" - czytamy we wpisie Elizy Rutynowskiej, prawniczki związanej z Forum Obywatelskiego Rozwoju.