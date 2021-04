Myszków. Trójka dzieci w wieku od 11 do 13 lat znęcała się nad niepełnosprawnym mężczyzną

Zobacz wideo Pandemia uderza w młodych. Psychiatra: Narastają w nich trudne emocje

Na usuniętym już nagraniu widać było, jak mężczyzna, który próbuje odzyskać swoją piłkę, jest poniżany, wyśmiewany, wulgarnie wyzywany, a także opluwany. Nastolatki zmuszają go do uklęknięcia i proszenia o zwrot swojej własności. 26-latek ostatecznie godzi się to zrobić.

Na jego płacz dzieci reagują śmiechem. "Mieli niezwykły ubaw z poniżania człowieka" - napisał na swoim Facebooku Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. "Nagranym filmem chwalili się w mediach społecznościowych. Znamy ich personalia, wiemy, skąd pochodzą. Zawiadomiliśmy policję. Uważamy, że to ochroni nie tylko tego jednego chłopca. Także wiele innych potencjalnych ofiar bullyingu" - dodano.

Jak donosi "Wyborcza", kiedy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa wpłynęło do myszkowskiej policji, funkcjonariusze już znali sprawę i podejmowali działania w celu ustalenia sprawców.

- Wczoraj rano po publikacji nagrania, które bardzo szybko obiegło internet, policjanci z Myszkowa od razu przystąpili do działania. Najpierw zabezpieczyli nagrania, ustalili miejsce, gdzie doszło do popełnienia czynu, a potem dotarli do sprawców - powiedziała dziennikowi rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie, asp. sztab. Barbara Poznańska.

Okazało się, że za szokującym nagraniem i zachowaniem stoi trójka dzieci w wieku 11-13 lat.

- Cały czas trwają czynności w tej sprawie. Jeszcze dzisiaj materiał dowodowy trafi do sądu rodzinnego, który zadecyduje o losie tej trójki - dodała rzeczniczka.

Według ustaleń portalu Myszków Nasze Miasto, nagranie zostało zarejestrowane na boisku jednej z lokalnych szkół.

