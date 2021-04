Pogoda. Nawet 30 cm śniegu. IMGW wydał ostrzeżenia dla kilku województw

W środę (14 kwietnia) w całej Polsce synoptycy prognozują opadu deszczu, deszczu ze śniegiem oraz samego śniegu. W części regionów najwyższa temperatura dobowa nie będzie przekraczać 2 st. Celsjusza.

Ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia dla Podkarpacia

Drugi stopień ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu wydano dla województwa podkarpackiego, a dokładniej kilku powiatów:

jasielskiego

krośnieńskiego

Krosno,

sanockiego,

leskiego,

bieszczadzkiego.

We wspominanych rejonach przewidywane są opady śniegu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Według synoptyków IMGW spowoduje to miejscami przyrost pokrywy śnieżnej nawet o 15-30 centymetrów. Alerty ostrzegawcze będą obowiązywać do środy (14 kwietnia) do godziny 22.00.

Ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Synoptycy IMGW wydali również ostrzeżenie niższego, pierwszego stopnia. Ten alert przed intensywnymi opadami śniegu obowiązuje w dwóch województwach: śląskim i małopolskim, dotyczy jednak przede wszystkim powiatów:

cieszyńskiego,

Bielsko-Biała,

bielskiego,

suskiego,

nowotarskiego,

tatrzańskiego,

limanowskiego,

nowosądeckiego,

Nowy Sącz,

gorlickiego.

Spodziewany są intensywne opady, które mogą spowodować nawet 20-30 cm zalegającego śniegu. Alerty w województwie śląskim będą obowiązywać do godziny 12.00, zaś w woj. małopolskim do 14.00.

Miejscami na północy kraju możliwe przymrozki

Na północnym zachodzie kraju oraz w rejonie województwa pomorskiego od rana możliwe przymrozki. Miejscami temperatura spadła nawet do -4 st. Celsjusza przy gruncie. Możliwe wystąpienie szronu oraz oblodzenie dróg.

Intensywne opady w całym kraju - w niektórych rejonach deszcz, deszcz ze śniegiem lub tylko śnieg

IMGW informuje także o możliwym wystąpieniu opadów (o mniejszym natężeniu) na terenie całego kraju. W części województwa podkarpackiego i lubelskiego zapowiedziane są ostrzeżenia pierwszego stopnia. W tych rejonach prognozowane są opady śniegu, które spowodują przyrost pokrywy śnieżnej o 10-15 cm. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w województwach:

podkarpackim , w powiatach: kolbuszowskim, rzeszowskim, Rzeszów, leżajskim, przeworskim, lubaczowskim, jarosławskim, przemyskim, Przemyśl, brzozowskim, strzyżowskim, ropczycko-sędziszowskim, dębickim;

, w powiatach: kolbuszowskim, rzeszowskim, Rzeszów, leżajskim, przeworskim, lubaczowskim, jarosławskim, przemyskim, Przemyśl, brzozowskim, strzyżowskim, ropczycko-sędziszowskim, dębickim; lubelskim, wszędzie z wyłączeniem powiatów na południu województwa.

Opady, zarówno deszczu, jak i deszczu ze śniegiem i samego śniegu, są przewidywane w całej Polsce. Miejscami opady przyniosą od 2 do 7 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna od 2 st. Celsjusza na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie do maksymalnie 8 st. Celsjusza na zachodzie kraju.