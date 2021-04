Zastępczyni RPO: W Polsce następuje brutalizacja działań policji

- Doszło do nieproporcjonalnego, brutalnego użycia siły - powiedziaław RMF FM zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich dr Hanna Machińska odnosząc się do sytuacji z Głogowa, gdzie funkcjonariusz policji pobił protestującą kobietę. Zastępczyni RPO dodała, że policjant wykazał niezwykłą brutalność, na co nie ma usprawiedliwienia.

