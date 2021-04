Lewica zbada publiczne dotacje dla Tadeusza Rydzyka. "To układ skrajnie patologiczny"

Posłanki Lewicy Wanda Nowicka i Joanna Scheuring-Wielgus zorganizowały we wtorek konferencję prasową przed siedzibą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. - Prezesa Rydzyka sponsorują różnego rodzaju instytucje państwowe, w tym m.in. MKiDN. Dzisiaj rozpoczynamy cykl interwencji poselskich we wszystkich ministerstwach i instytucjach, które przez ostatnie 6 lat przekazały pieniądze Tadeuszowi Rydzykowi - powiedziała Scheuring-Wielgus.

Posłanka Lewicy podkreśliła, że "dzięki wolnym mediom wiemy, że do prezesa Tadeusza Rydzyka płynie ocean pieniędzy". - Znamy kwotę 325 mln złotych, ale przypuszczamy, że dużo więcej rzeczy jest ukrywanych, ale pewnie wyjdą one na jaw w przyszłości - stwierdziła.

- Chcemy się dowiedzieć, czy prezes Rydzyk rozliczył się z tej dotacji zgodnie z regulaminem i chcemy się dowiedzieć, czy w tych ministerstwach, tych instytucjach zostały jakiekolwiek ślady przekazania tych środków finansowych - dodała Scheuring-Wielgus.

Posłanka Lewicy zapowiedziała, że oprócz MKiDN sprawdzane będzie również Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. Kontrola ma być przeprowadzona również w Lasach Państwowych.

- Ministrowie PiS-u prowadzą wyścig, kto da więcej pieniędzy prezesowi Rydzykowi. Bo kto da więcej, ten otrzyma lepsze miejsce podczas mszy koncelebrowanej przez Tadeusza Rydzyka. A lepsze miejsce to lepsza promocja, a lepsza promocja to więcej głosów w wyborach […] Zatem przyjaźń z Rydzykiem się opłaca, ale układ PiS-u z Rydzykiem to układ skrajnie patologiczny i trzeba z nim skończyć - dodała Wanda Nowicka.

Tadeusz Rydzyk miał otrzymać 325 mln w ciągu pięciu lat

Środki publiczne, które trafiają do instytucji powiązanych z Tadeuszem Rydzykiem, monitoruje na bieżąco OKO.Press. Według najnowszych wyliczeń Tadeusz Rydzyk dostał w ciągu pięciu lat rządów PiS 325 milionów złotych na swoje przedsięwzięcia. Najwięcej dotacji przekazało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Według OKO.Press MKiDN przekazało lub zadeklarowało wyłożenie niemal 185 mln zł. Większość środków przekazano na budowę Muzeum Pamięci i Tożsamości. Ministerstwo miało przekazać na ten cel ponad 110 mln zł. Z kolei 65 mln zł miało trafić na prace związane z realizacją wystawy stałej. Olbrzymie dotacje miały trafić do instytucji związanych z Tadeuszem Rydzykiem również od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki. Instytucja miała przekazać ponad 74 mln zł, większość w czasach, gdy ministrem środowiska był Jan Szyszko.