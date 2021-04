Pomagają od Lombardii po Madagaskar. Rekrutacja do jedynego takiego zespołu ratowników w Polsce

Już tylko do poniedziałku mogą zgłaszać się medycy chcący dołączyć do Medycznego Zespołu Ratunkowego fundacji PCPM. To jedyny taki zespół w Polsce certyfikowany przez Światową Organizację Zdrowia. Jego członkowie mogą w krótkim czasie nieść pomoc na całym świecie. Zespół działał m.in. na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

