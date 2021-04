W kasie CBŚP w Kaliszu brakuje 150 tys. zł. "Nie stwierdzono działania przestępczego"

W kasie kaliskiego oddziału Centralnego Biura Śledczego Policji brakuje 150 tys. zł - podaje RMF FM. Sprawa jest wyjaśniana. Według funkcjonariuszy na razie nic nie wskazuje na to, by pieniądze mogły zniknąć. Ich zdaniem mogło dojść np. do błędu rachunkowego.

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. CBŚP