Wicepremier oraz minister aktywów państwowych Jacek Sasin, który we wtorek (13 kwietnia) był gościem w Programie 1 Polskiego Radia, jest przekonany, że w polskim parlamencie znajdzie się poparcie dla EFO.

Fundusz Odbudowy. Sasin: To ogromna szansa dla Polski, 110 miliardów dodatkowych pieniędzy rocznie

- Jestem przekonany, że ta większość w polskim parlamencie się znajdzie. Oczywiście jest tutaj kontrowersja na Zjednoczonej Prawicy, i tego nie ukrywamy. Będziemy próbowali przekonać koalicjanta, bo nie będziemy polegali na odpowiedzialności opozycji - powiedział w rozmowie PR1 Jacek Sasin.

Europejski Fundusz Odbudowy to popierany przez NATO element autonomii strategicznej Europy. Przedstawiciele europarlamentu oraz krajów unijnych zawarli porozumienie co do budżetu EFO. Jak podkreślił Jacek Sasin:

To ogromna szansa dla Polski, 110 miliardów dodatkowych pieniędzy rocznie na rozwój i inwestycje.

W opinii ministra, pieniądze z EFO będą przekazane na wszystkie obszary gospodarki, a także będą okazją do stworzenia nowych miejsc pracy. Sasin wskazał również, że to szansa dla polskich przedsiębiorców, a "każdy, kto zagłosuje przeciwko tym pieniądzom, wykaże się brakiem odpowiedzialności".

Rozmowy nad ratyfikacją EFO w Polsce. Sasin liczy na odpowiedzialność Ziobry

We wtorek (13 kwietnia) rząd w Polsce zajmie się projektem ustawy o możliwości ratyfikacji EFO. Projektu nie chce poprzeć Solidarna Polska, ugrupowanie Zbigniewa Ziobry. Ustawa o ratyfikacji unijnego Funduszu Odbudowy była w naszym kraju odkłada od kilku tygodni. - Będziemy konsekwentni, ratyfikacja wyjdzie z rządu bez naszego poparcia - powiedział polityk z ugrupowania Zbigniewa Ziobry w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Innego zdania jest minister Sasin. Pytany podczas rozmowy z Polskim Radiem o szanse na osiągnięcie porozumienia wśród koalicjantów odparł:

Myślę, że skończy się to tym, że się dogadamy, bo innego wyjścia nie ma. Do następnych wyborów jeszcze 2,5 roku, wiele mamy do zrobienia i myślę, że odpowiedzialność zwycięży.

W opinii Jacka Sasina działania opozycji w kwestii EFO są nieracjonalne. - Nie chcą poprzeć ratyfikacji europejskich rozwiązań, interes Polski niewiele dla nich znaczy - stwierdził wicepremier.