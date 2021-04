Prokurator generalny Zbigniew Ziobro składa kasację od wyroku sądu ws. sióstr gwałconych przez rodzinę

Jak pisaliśmy w zeszłym roku, nad dziewczynkami w wieku 5, 6 i 8 lat przez dwa lata znęcała się matka, dziadek oraz konkubent matki. Dzieci były poniżane, bite i wykorzystywane seksualnie - nie tylko przez rodzinę, ale także, za zgodą opiekunów, przez obcych ludzi. Sprawa wyszła na jaw, gdy dzieci trafiły do rodziny zastępczej i opowiedziały nowym opiekunom, co spotykało je w rodzinnym domu.

REKLAMA

Zobacz wideo Co robić, gdy jesteś świadkiem przemocy wobec dzieci?

17 stycznia 2020 roku Sąd Okręgowy w Opolu skazał na 18 lat i 6 miesięcy więzienia matkę i dziadka dziewczynki oraz na 17 lat i 6 miesięcy konkubenta matki. Dodatkowo zasądzony został zakaz zbliżania się do dzieci i zadośćuczynienie w wysokości 100 tys. zł na każde dziecko.

Zbigniew Ziobro skierował do SN kasację wyroku ws. dzieci, nad którymi znęcała się rodzina

Jak podaje w komunikacie Prokuratura Krajowa, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu 16 czerwca 2020 roku złagodził wyrok do kolejno 12 i 11 lat więzienia, uznając, że wcześniejsze wyroki "raziły surowością i były trudne do zaakceptowania". Sąd podkreślił także, że oskarżeni nie spowodowali obrażeń fizycznych dzieci, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w wyroku.

Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy o Sądzie Najwyższym

Zdaniem Prokuratora Generalnego kara wymierzona oskarżonym jest niewspółmierna do ich przewinień, a ze względu na długość czasu, przez jaki nad dziećmi się znęcano, nie można wykluczyć, że nie doszło do obrażeń ciał. Zastępca Prokuratora Generalnego złożył do Sądu Najwyższego kasację w tej sprawie. Prokurator podkreślił także, że biegli nie stwierdzili ograniczonej kontroli swojego zachowania przez oskarżonych, ani zaburzeń ich preferencji seksualnych.

SN uniewinnił kobiety, które protestowały na Marszu Niepodległości