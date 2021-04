Tadeusz Rydzyk odpowiada na "prośby wiernych". Będzie zbierał datki online

Nowa opcja datków na Radio Maryja, wprowadzona na strony radia, daje wiernym możliwość wpłat przy pomocy karty bankowej, kredytowej lub debetowej.

Tadeusz Rydzyk "odpowiada na prośby słuchaczy i widzów". Ułatwił wpłacanie datków

O. Tadeusz Rydzyk przekonuje, że nowa funkcja "Pragnę wspomóc" pojawiła się w wyniku wielu próśb, które docierały do niego od słuchaczy Radia Maryja oraz widzów Telewizji Trwam. Teraz datki mogą przekazać zarówno wierni z kraju, jak i zagranicy.

Dar serca na utrzymanie Telewizji Trwam i Radia Maryja. Rydzyk podaje instrukcję wpłat

"Wystarczy tylko znaleźć na portalu Radia Maryja ikonkę o nazwie "Pragnę wspomóc". Następnie należy wybrać podmiot, który chcemy wesprzeć. Aplikacja podpowie kolejne kroki, jakie trzeba wykonać, aby zadeklarowany dar serca został przekazany na utrzymanie Telewizji Trwam czy Radia Maryja" - czytamy na stronie Radia Maryja.

Rydzyk, zachęcając do wpłaty datków, powołuje się na słowa św. Maksymiliana Kolbe. "Możemy wybudować wiele kościołów, ale staną się one puste, jeśli nie będziemy mieć mediów katolickich". Zwraca również uwagę, że Telewizja Trwam i Radio Maryja utrzymują się tylko dzięki pomocy widzów i słuchaczy "wbrew szerzonej propagandzie, że pomaga nam rząd i jest to już 'imperium'."

Tymczasem serwis oko.press regularnie raportuje, ile Tadeusz Rydzyk dostaje na swoje przedsięwzięcia z budżetu państwa. Według ostatnich doniesień, w ciągu minionych pięciu lat było to co najmniej 325 mln zł.

"Bóg zapłać za zrozumienie i współpracę. Pracujemy dla ewangelizacji Polski i świata. W ten sposób pracujemy na Niebo dla każdego z nas" - podsumowuje swoją prośbę o wpłaty Tadeusz Rydzyk.