W poniedziałek będzie pochmurnie, a w kilku województwach należy spodziewać się deszczu, a nawet deszczu ze śniegiem. Wiatr będzie umiarkowany i osiągnie prędkość do 25 km/h.

REKLAMA

Morze motocyklistów na Jasnej Górze. "Pielgrzymi są dość zdyscyplinowani"

Temperatura. W centrum i na wschodzie ciepło, na zachodzie nastąpi pogorszenie pogody

W poniedziałek najcieplej będzie w Warszawie i Rzeszowie, tam termometry wskażą 17 stopni. W województwach łódzkim i małopolskim będzie 16 stopni, na Warmii i Mazurach, Podlasiu oraz Lubelszczyźnie 15 stopni. W województwach świętokrzyskim i śląskim zapowiadanych jest 14 stopni. Nieco chłodniej będzie we Wrocławiu - synoptycy prognozują maksymalnie 7 stopni. W województwach zachodnio-pomorskim i kujawsko-pomorskim będzie do 6 stopni. W Trójmieście i Poznaniu przewidywanych jest zaledwie 5 stopni. Najzimniej, do 4 stopni, będzie w Zielonej Górze.

Pogoda na dziś - poniedziałek, 12 kwietnia. Pochmurnie, ale w większości Polski będzie ciepło fot. gazeta.pl

Opady. Pochmurnie w całym kraju, miejscami spadnie deszcz lub deszcz ze śniegiem

W całej Polsce będzie pochmurno, a przejaśnienia są prognozowane jedynie w województwie łódzkim, mazowieckim, i podkarpackim. Synoptycy prognozują opady deszczu w województwach zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i lubuskim.

Po południu deszcz spadnie również w północno-wschodniej części kraju oraz w centralnej Polsce. Wieczorem opady deszczu ze śniegiem są przewidywane w województwie kujawsko-pomorskim oraz w południowozachodniej części kraju. Wiatr będzie umiarkowany i osiągnie prędkość maksymalnie do 25 km/h.