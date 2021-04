Mały samolot rozbił się w trakcie lądowania w Gliwicach. Pilot przeżył. Przyczyną podmuch wiatru?

- Do zdarzenia doszło w trakcie manewru lądowania. Nastąpiło wywrócenie się tej maszyny, w konsekwencji została uszkodzona. Do wypadku mógł przyczynić się podmuch wiatru, ale to już będą wyjaśniać odpowiednie służby - mówi w rozmowie z Gazeta.pl kpt. Damian Dudek z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach.

Nagranie zdarzenia pojawiło się na lokalnym fanpage'u "Dzisiaj w Gliwicach".

Gliwice. Samolot rozbił się podczas lądowania

Jak dodał kpt. Damian Dudek, "pilot odniósł powierzchowne obrażenia". Mężczyzną zajęło się pogotowie, nie było konieczności hospitalizacji.

- Na miejscu nie doszło do pożaru, nastąpił jedynie wyciek paliwa. Zostało to zabezpieczone przez strażaków - zaznaczył przedstawiciel KM PSP w Gliwicach.