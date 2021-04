Morze motocyklistów na Jasnej Górze. "Pielgrzymi są dość zdyscyplinowani"

Zdjęcia, na których widać tłum motocyklistów udostępniło w niedzielę Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.

"Z modlitwą o błogosławieństwo Boże w nowym sezonie motocyklowym, za Polskę, w hołdzie Powstańcom Śląskim w stulecie zrywów wolnościowych, z pamięcią o rodakach na Kresach na Jasnej Górze odbywa się Motocyklowy Zlot Gwiaździsty im. ks. prał. Ułana Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego" - czytamy na profilu Jasna Góra News.

XVIII Motocyklowy Zlot Gwiaździsty. W czasie epidemii na Jasną Górę przybył tłum motocyklistów

Rzecznik Jasnej Góry przekazał w rozmowie z TVN24, że organizatorzy zjazdu, a także duchowni zaapelowali wcześniej do uczestników wydarzenia o zachowanie bezpiecznego dystansu i noszenie maseczek.

- W tym roku pielgrzymka miała z natury rzeczy charakter ograniczony. Zwykle uczestniczą w niej setki tysięcy osób. Ze względu na epidemię organizatorzy ograniczyli tę liczbę. Natomiast my na Jasnej Górze zatroszczyliśmy się o to, by wszystkie obostrzenia sanitarne zostały zachowane - zapewnił o. Michał Legan.

- Pielgrzymi są dość zdyscyplinowani. Noszą maseczki, zachowują dystans społeczny podczas mszy i korzystają z punktów odkażania rąk. Ta odpowiedzialność bardzo nas cieszy - dodał.

O ile - zgodnie z zapewnieniami organizatorów - na jasnogórskich błoniach obostrzenia były przestrzegane, to przy samym ołtarzu o bezpieczny dystans było zdecydowanie trudniej.

XVIII Motocyklowy Zlot Gwiaździsty na Jasnej Górze Jasna Góra Klasztor Ojców Paulinów, youtube.com

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, wydarzenia o charakterze religijnym mogą odbywać się na zewnątrz, jeśli uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują nakaz zakrywania ust i nosa. Nie obowiązuje tu więc limit osób, w przeciwieństwie do "standardowych" zgromadzeń publicznych, w których może uczestniczyć do pięciu osób.

