Rodzina Przemysława Gosiewskiego chce zmiany przewodniczącego komisji smoleńskiej. "Antoni zawiódł"

Jadwiga Gosiewska w rozmowie z Polsat News dodała, że jako rodzice chcieliby międzynarodowego śledztwa w sprawie wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej. W wywiadzie odniosła się również do prac sejmowej podkomisji smoleńskiej, której przewodzi Antoni Macierewicz.

REKLAMA

Zobacz wideo Kiedy wrak tupolewa wróci do Polski?

Jadwiga Gosiewska: Antoni nas zawiódł przedłużaniem prac komisji

- Jest mi bardzo przykro, że Antoni nas zawiódł, w jakiś tam sposób, przedłużaniem prac komisji. Należałoby zmienić przewodniczącego - powiedziała dziennikarzom Jadwiga Gosiewska. Kobieta odniosła się w ten sposób do prac podkomisji smoleńskiej, która od pięciu lat bezskutecznie próbuje udowodnić, że doszło do zamachu. Komisja ciągle nie przedstawiła raportu ze swoich prac. Antoni Macierewicz przekonuje jednak, że jest on gotowy i zostanie opublikowany "jeszcze w kwietniu".

- Przyczyną była eksplozja, przyczyną było zniszczenie samolotu na skutek wybuchu - mówił Antoni Macierewicz w Telewizji Trwam. Nagranie zostało wyemitowane w dniu rocznicy, a w zapowiedzi filmu dołączono nagranie z krzykiem ofiar z pokładu samolotu. Barbara Nowacka, która w katastrofie straciła matkę (Izabelę Jarugę-Nowacką) nazwała to "podłością".

TVP wyemitowała film podkomisji smoleńskiej Macierewicza. "Jak można?"

W piątek prokuratura poinformowała, że śledztwo dotyczące ustalenia przyczyn katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 roku zostaje ponownie przedłużone. Rodzice Przemysława Gosiewskiego uważają, że w tej sytuacji powinna powstać międzynarodowa komisja, która zbada wypadek. - Przemko mój zasłużył sobie na to, żeby przyczyna jego śmierci była wyjaśniona - podkreśla Jadwiga Gosiewska.

Przyczyny katastrofy smoleńskiej szczegółowo opisuje rządowy raport komisji Jerzego Millera z 2011 r. I pomimo zapowiedzi PiS, raport ten nie został obalony.

Katastrofa polskiego samolotu Tu-154 miała miejsce 10 kwietnia 2010 roku o godzinie 8:41, w Smoleńsku w Rosji. Zginęło w niej 96 osób, w tym prezydent Polski Lech Kaczyński, jego żona Maria Kaczyńska, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, 18 parlamentarzystów, pracownicy kancelarii, szefowie instytucji państwowych, przedstawiciele ministerstw i organizacji kombatanckich, duchowni oraz załoga. Delegacja polityków miała udać się na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

Zapowiadany przez Macierewicza film o pracach podkomisji to powtórka