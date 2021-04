Wielkopolska. Policja przerwała nielegalne wesele. Ciężarówki miały "zasłaniać to, co dzieje się w środku"

Jak podaje portal iturek.net, wesele odbywało się w sobotę 10 kwietnia w Malanowie w województwie wielkopolskim i zostało zorganizowane wbrew obowiązującym ograniczeniom. Według ustaleń dziennikarzy, przed domem weselnym zaparkowanych zostało kilka ciężarówek, które "miały zasłaniać to, co dzieje się w środku". Sama sala została zlokalizowana w głębi budynku tak, że trudno było zobaczyć z zewnątrz, że w środku organizowana jest jakaś uroczystość.

Wesele na prawie sto osób mimo epidemii koronawirusa. "Choć to przykra sytuacja, nie doszło do żadnych incydentów"

Na miejsce wysłanych zostało kilkudziesięciu funkcjonariuszy, którzy asystowali pracownikom sanepidu. Wylegitymowanych zostało w sumie 81 uczestników wesela. Policjanci poinformowali też o rozporządzeniu, zgodnie z którym restauracje nie mogą być czynne, oraz że obowiązuje zakaz organizowania imprez i zgromadzeń.

- Interwencja przebiegła bardzo spokojnie, otworzono nam drzwi bez żadnych problemów - powiedział w rozmowie z portalem zpleszewa.pl asp. sztab. Mateusz Latuszewski. Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Turku dodał, że decyzja sanepidu miała rygor natychmiastowej wykonalności - wszyscy weselnicy musieli opuścić lokal. Mieli na to niecałe pół godziny.

Wesele zakończyło się pobiciem ekipy pogotowia

Akcja zakończona została po kilku godzinach. - Choć to przykra sytuacja, nie doszło do żadnych incydentów, wszystko przebiegało w kulturalny sposób - dodał rzecznik. O sprawie poinformowana została prokuratura, która będzie prowadziła dalsze działania. Drzwi do sali weselnej zostały na koniec zaplombowane przez policję.

Od 23 października w całej Polsce obowiązywał zakaz organizowania spotkań, zebrań, imprez czy zgromadzeń publicznych w grupie większej niż pięć osób. W związku z tym niemożliwa stała się organizacja wesel. Od marca rząd wprowadził nowe zasady, zgodnie z którymi zakazane jest nie tylko organizowanie, ale też udział w zgromadzeniach. Jak zauważa prawnik Mikołaj Małecki, rząd tym samym zakazał udziału w zgromadzeniach, które organizowane są także w prywatnych domach. "1. To oficjalne przyznanie, że dotychczas udział nie był zakazany (więc tłumienie przez policję protestów było przestępstwem). 2. Zakaz jest oczywiście sprzeczny z Konstytucją (233.3)" - napisał na Twitterze Mikołaj Małecki.

