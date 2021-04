Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega mieszkańców południowej Polski przed silnym wiatrem, który osiągnie prędkość nawet do 75 km/h. Żółty alert dotyczy kilkunastu powiatów w województwie podkarpackim, małopolskim i śląskim.

W niedzielę temperatury nawet do 20 stopni, a od wtorku załamanie pogody

W niedzielę temperatura w Polsce będzie się wahać od 15 do 20 stopni, jedynie nad morzem nieco chłodniej: w Słupsku będzie 8 stopni, w Trójmieście 9 stopni. Czekają nas zachmurzenia, jednak miejscami słońce przebije się przez chmury - tak będzie w województwach: warmińsko-mazurskim, mazowieckim, lubelskim, łódzkim, wielkopolskim, lubuskim, śląskim i małopolskim.

Niestety wysokie temperatury nie utrzymają się długo. Już we wtorek czeka nas załamanie pogody. - To będzie taki szok termiczny, bolesne ochłodzenie - mówił prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski.

Na zachodzie kraju termometry wskażą tylko 2 stopnie. Nieco cieplej będzie na południowym wchodzie - tam 9 stopni. Prognozowane jest także duże zachmurzenie, a na południu oraz w północnowschodniej części kraju trzeba się przygotować na opady deszczu. W środę jeszcze chłodniej: od 1 do 9 stopni. Na południowym wschodzie kraju będzie też padał deszcz ze śniegiem. Prognozę na przyszły tydzień znajdziesz TUTAJ.

IMGW ostrzega przed silnym wiatrem na południu Polski

IMGW ostrzega przed silnym wiatrem na południu kraju. Żółty alert obowiązuje w niedzielę od godziny 8:00 do 20:00 w województwach podkarpackim, małopolskim i śląskim. "Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, z południa" - czytamy w opublikowanym przez IMGW komunikacie.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje w powiatach:

bieszczadzkim,

leskim,

sanockim,

krośnieńskim,

gorlickim,

nowosądeckim,

nowotarskim,

tatrzańskim

suskim,

żywieckim,

bielskim,

cieszyńskim,

pszczyńskim,

wodzisławskim,

raciborskim,

Jastrzębiu-Zdroju.

IAR informuje, że "silny wiatr może pojawić się także na południu województwa opolskiego, wzdłuż granicy z Czechami oraz na południowo-wschodnich obszarach województwa dolnośląskiego". Wiatr może utrzymać się tam do poniedziałku, w tym regionie możliwe są również opady śniegu.

Jak donosi portal 24tp.pl, silniejszego wiatru trzeba się spodziewać w górach. Na Kasprowym Wierchu osiągnie on prędkość do 90 km/h, silnie powieje także w Zakopanem. Od wtorku w górach przewidywane są opady - spadnie nawet do 40 cm śniegu.

IMGW prognozuje w poniedziałek przymrozki na zachodnie i południu Polski, w związku z tym mogą pojawić się żółte alerty przed niskimi temperaturami w województwach zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim oraz wzdłuż południowej granicy kraju.