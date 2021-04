Pogoda na tydzień 12-18 kwietnia. Czeka nas pochmurny tydzień oraz opady deszczu i deszczu ze śniegiem

Nadchodzący tydzień będzie pochmurny, tylko chwilami synoptycy prognozują przejaśnienia na północy kraju. W środku tygodnia na południu Polski przewidywane są opady deszczu ze śniegiem.

Prognoza pogody na tydzień 12-18 kwietnia. Poniedziałek, wtorek i środa

W poniedziałek na zachodzie Polski będzie chłodno od 4 do 7 stopni, w centrum cieplej, tutaj termometry wskażą do 16 stopni. Najcieplej będzie w Krakowie 18 stopni. Na początku tygodnia czeka nas duże zachmurzenie w całym kraju, opady deszczu są prognozowane w województwie zachodnio-pomorskim, lubuskim, wielkopolskim i dolnośląskim. We wtorek synoptycy przewidują spadek temperatury w całym kraju, od 2 stopni na zachodzie i północy Polski do 9 na południowym wschodzie. Czekają nas zachmurzenia, a opady deszczu przewidywane są na południu oraz w północnowschodniej części kraju. W środę termometry wskażą od 1 stopnia w Rzeszowie do 8 w Olsztynie i Wrocławiu. W województwie łódzkim, mazowieckim i lubelskim prognozowane są opady deszczu, a na południowym wschodzie będzie padać deszcz ze śniegiem.

Prognoza na czwartek i piątek

W czwartek znowu będzie pochmurnie, a na południu spadnie deszcz ze śniegiem. Najzimniej będzie w Krakowie i Katowicach 2 stopnie, a najcieplej w Szczecinie i Poznaniu 9 stopni. W piątek czekają nas przejaśnienia na północy i w centralnej części kraju, reszta Polski nadal znajdzie się pod chmurami. Deszcz i deszcz ze śniegiem prognozowany jest na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, tam też będzie najzimniej, 2 stopnie. Temperatura w pozostałych regionach Polski będzie się wahać od 4 do 8 stopni.

Pogoda na weekend 17-18 kwietnia

W weekend znowu będzie pochmurnie, tylko w sobotę do południa prognozowane są przejaśnienia w północnej części Polski. W sobotę od 10 do 12 stopni na północy i wschodzie kraju nieco cieplej na południu i zachodzie od 14 do 18 stopni, w niedzielę od 10 do 12 stopni na północy, a w pozostałej części Polski od 12 do 16 stopni.