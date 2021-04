Krzysztof Krawczyk zmarł w Poniedziałek Wielkanocny, 5 kwietnia. Miał 74 lata. Wcześniej był hospitalizowany z powodu COVID-19. Dwa dni przed śmiercią opuścił szpital.

- Wychodzę ze szpitala. Dziękuję fanom za wsparcie. Żona czytała mi przez telefon wszystkie komentarze i życzenia. Wracam do zdrowia. Nie martwcie się o mnie, z dnia na dzień czuję się coraz lepiej. Bóg działa rękoma ludzi. Dziękuję Bogu, że żyję - mówił w rozmowie z "Super Expressem".

Msza pogrzebowa Krzysztofa Krawczyka zaplanowana jest na godzinę 12. i odbędzie się w archikatedrze w Łodzi. Bliski przyjaciel artysty, Daniel Olbrychski, ma podczas mszy złożyć hołd Krawczykowi; przeczyta fragment Pisma Świętego.

Pogrzeb odbędzie się o godz. 15. na cmentarzu w Grotnikach (woj. łódzkie, pow. zgierski), gdzie mieszkał artysta. Uroczystości będą miały charakter państwowy i będą transmitowane przez Telewizję Polską.

Informacje o pogrzebie podał ojciec Bernard Briks, proboszcz grotnickiej parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Krzysztof Krawczyk był jednym z najbardziej znanych polskich wokalistów. Urodził się 8 września 1946 roku. Jego rodzice byli aktorami i śpiewakami operowymi. Od 1953 roku uczył się w podstawowej szkole muzycznej, a następnie w średniej szkole muzycznej w Łodzi. Do historii muzyki przeszło wiele śpiewanych przez niego utworów, jak "Chciałem być", "Mój przyjacielu", "Trudno tak", "Parostatek", "To, co dał nam świat" czy "Bo jesteś ty".

Krzysztof Krawczyk - artysta wielokrotnie nagradzany

Artysta debiutował w roku 1963 r. w zespole Trubadurzy, z którym grał do 1976 r. Nagrał z nimi dziewięć płyt, a kolejne kilkadziesiąt wydał już jako artysta solowy. Był laureatem wielu nagród i wyróżnień, między innymi na festiwalach w Opolu i Sopocie. W 2014 r. odebrał nagrodę SuperWiktora za całokształt kariery artystycznej, w 2018 r. otrzymał statuetkę przyznaną przez Telewizję Polską za całokształt pracy scenicznej, a w marcu 2021 r. został laureatem "Złotego Fryderyka" za całokształt osiągnięć artystycznych w kategorii muzyki rozrywkowej i jazzu.

Muzyk został uhonorowany także odznaczeniami: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a wraz z pozostałymi członkami zespołu Trubadurzy - Złotym Krzyżem Zasługi oraz Srebrnym i Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".