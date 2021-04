Ojciec Tadeusz Rydzyk nie pojawił się w sądzie na rozprawie przeciwko Lux Veritatis

Rozprawa z udziałem Sieci Obywatelskiej Watchdog i Fundacji Lux Veritatis została odroczona, ze względu na nieobecność ojca Tadeusza Rydzyka i dwóch innych osób oskarżonych w tej sprawie. Formalnie proces się nie rozpoczął. Jak tłumaczył "Gazecie Wyborczej" mec. Adam Kuczyński, radca prawny ze stowarzyszenia Watchdog Polska, "o. Rydzyk został przez sąd zobowiązany do osobistego stawiennictwa. Miał więc obowiązek przyjechać do Warszawy przynajmniej po to, żeby powiedzieć, czy zgadza się z zarzutami". Nie wiadomo, dlaczego redemptorysta nie pojawił się na sali rozpraw. Pozostałymi dwoma oskarżonymi są Jan Król - współzałożyciel Lux Veritatis oraz Lidia Kochanowicz-Mańk - dyrektor finansowy Lux Veritatis. Obrońca Jana Króla tłumaczył, że jego klient nie pojawił się na rozprawie, ponieważ przebywa na kwarantannie.

Proces karny przeciwko fundacji Lux Veritatis ojca Rydzyka rusza 9 kwietnia

Proces przeciwko Fundacji Lux Veristas

Sieć Obywatelska Watchdog przygotowała subsydiarny akt oskarżenia przeciwko fundacji ojca Rydzyka. Wcześniej prokuratura dwukrotnie odmówiła wszczęcia postępowania przeciwko fundacji. Sprawa jest pokłosiem wniosku Sieci Obywatelskiej Watchdog z 2016 roku o udostępnienie informacji dotyczących "działań finansowanych ze środków publicznych", podejmowanych przez fundację toruńskiego redemptorysty. Po pięciu latach starania o uzyskanie tych danych sprawa zakończyła się w sądzie.

Nowy termin rozprawy wyznaczono na 29 kwietnia.

O. Tadeusz Rydzyk stanie przed sądem wraz z całym zarządem Lux Veritatis