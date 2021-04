Rawicz. Ojciec i syn nie mieli maseczek. Pobili policjantów, którzy zwrócili im uwagę

Jak informuje TVN24, do zdarzenia doszło w środę 7 kwietnia przy ul. Wojska Polskiego w Rawiczu. Jak podała rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu, aspirant sztabowy Beata Jarczewska, agresywnymi mężczyznami okazali się ojciec z synem, którzy w trakcie zdarzenia byli pod wpływem alkoholu.

Rawicz. Ojciec z synem pobili policjantów, bo ci zwrócili im uwagę, że nie mają maseczek

- Policjanci podjęli interwencję wobec dwóch mężczyzn, którzy nie zasłaniali maseczkami ust oraz nosa. Mężczyźni ci nie wykonywali poleceń policjantów, byli bardzo agresywni, a następnie zaczęli bić się z funkcjonariuszami - powiedziała stacji. - Policjanci w wyniku tego zdarzenia doznali ogólnych potłuczeń ciała, mają też wstrząśnienie mózgu - dodała.

- Zatrzymani mężczyźni to 25- i 51-latek. Usłyszeli zarzuty wywierania wpływu na wykonywanie czynności przez funkcjonariuszy oraz czynnej napaści na umundurowanych policjantów. Za to przestępstwo grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Prokurator Rejonowy w Rawiczu nadzorujący to śledztwo będzie składał wniosek do sądu o zastosowanie wobec mężczyzn trzymiesięcznego aresztu - przekazała Jarczewska.

Obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką

Wedle obowiązującego rozporządzenia, usta i nos muszą być zasłaniane między innymi w transporcie publicznym, w zakładach pracy, obiektach handlowych i usługowych, na targach, w budynkach użyteczności publicznej, na terenie nieruchomości wspólnych, w miejscach ogólnodostępnych (drogach, placach, cmentarzach, parkingach) czy w budynkach przeznaczonych na potrzeby kultu religijnego.

Zwolnione z tego obowiązku są osoby wykonujące niektóre czynności zawodowe, dzieci do lat 5, osoby mające trudności z samodzielnym zakryciem ust lub nosa, a także osoby z pewnymi schorzeniami - wszystkie te powody powinny być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem lekarskim.

Jak informuje biuro Rzecznika Praw Obywatelskiej, przez wiele miesięcy podstawa prawna obowiązku noszenia maseczki była wadliwa. Od grudnia 2020 jest ona jednak uregulowana poprawnie.

