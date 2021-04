Nie nadajemy rozgłosu polityczce, która rozpętała nagonkę na transpłciowe dziecko. Ale problem nie znika

Długo zastanawialiśmy się, jak i czy w ogóle pisać o sprawie transpłciowego dziecka z niewielkiej podwarszawskiej miejscowości, którego tożsamość została ujawniona przez wpływową polityczkę. Nie chcieliśmy powielać danych dziecka i dodawać sprawie rozgłosu, którego unikano właśnie dla jego dobra. Dlatego sprawę opisaliśmy wyłącznie w kontekście stanowiska Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Nie chcieliśmy narażać transpłciowej uczennicy na dalsze niebezpieczeństwo. Podanie imienia, wieku i adresu szkoły prawdopodobnie wystarcza, by zidentyfikować dziecko w kilkutysięcznym mieście. A kiedy z góry idzie sygnał, że zachowanie rodziców i nauczycieli, czyli udzielenie dziecku wsparcia, to coś nagannego, może dojść do tragedii. W imię politycznych rozgrywek czy własnych uprzedzeń - to nie ma żadnego znaczenia.

Uczennica - jak pisał burmistrz miasta, który stanął w jej obronie - "ma mądrych rodziców, przyjaciół, zrozumienie w szkole, jest otoczona opieką psychologiczną". Dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne i władze miejscowości zachowały się tak, jak trzeba, stwarzając dziecku przyjazne i otwarte środowisko. Taką postawę powinno się pochwalić, zwłaszcza że jest ona niezwykle rzadka. Statystyki pokazują bowiem jasno - codziennym doświadczeniem większości osób transpłciowych w Polsce jest nękanie, brak akceptacji, konieczność ukrywania swojej tożsamości i myśli samobójcze.

Osoby transpłciowe w Polsce najmniej zadowolone z życia

Unijna Agencja Praw Podstawowych przeprowadziła badania osób LGBTI (lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i interpłciowych) ze wszystkich krajów wspólnoty. Polska wypada w nich wyjątkowo źle. W pytaniu o ogólne zadowolenie z życia osoby transpłciowe w Polsce udzieliły odpowiedzi, które dały najgorszy wynik w całej UE - zaledwie 4,4 na 10. Gorzej wypadła tylko Macedonia Północna, która nie jest członkiem Unii. Gdy pytanie zadano wszystkim osobom LGBTI, zadowolenie było nieco wyższe, ale nadal najniższe z całej UE - 5,1 na 10. Gdy zadano pytanie o bycie zdołowanym przez ostatnie dwa tygodnie, zaledwie 6 proc. osób trans powiedziało, że nie doświadczyło przygnębienia.

Poziom zadowolenia z życia fra.europa.eu

Szkoła jest z pewnością jednym z większych problemów. Mówić otwarcie o swojej tożsamości wśród kolegów i nauczycieli decyduje się zaledwie 4 proc. osób transpłciowych. Całkowicie ukrywa się 59 proc. osób. Szkoła była też najczęściej wymienianym miejscem, gdzie osoby trans miały do czynienia z dyskryminacją - 67 proc. osób słyszało obraźliwe komentarze na swój temat. 28 proc. transpłciowych respondentów obawia się, że gdyby mówiło o sobie otwarcie w szkole, padłoby ofiarą nękania i napaści. Jeszcze gorzej wypada mówienie o swojej tożsamości wśród rodziny - ataku obawia się 44 proc. osób. Obawa przed ujawnieniem w miejscu publicznym czy u lekarza występuje z kolei u połowy wszystkich osób trans.

3/4 osób transpłciowych myśli o samobójstwie

Agencja pytała też, czy przez ostatnie pięć lat wzrosła nietolerancja wobec osób LGBTI. Niestety, tu Polska jest niemal czarną plamą na mapie Europy. Prawie połowa osób odpowiedziała, że wzrosła znacznie. Czarna plama pojawia się też, gdy wybierzemy pytanie o reakcje władz państwa na dyskryminację - 84 proc. osób uważa, że aparat państwowy zdecydowanie na nią nie reaguje.

Reakcja władz na dyskryminację fra.europa.eu

To pogorszenie widać też w polskich badaniach. W latach 2010-2011 o samobójstwie myślało około 63 proc. młodzieży LGBT. W latach 2015-2016 - już niemal 70 proc. Nastolatki myśli o odebraniu sobie życia mają zdecydowanie częściej niż osoby dorosłe. W przypadku osób trans - aż 74 proc. z nich myślało o samobójstwie w ciągu dwóch miesięcy poprzedzających badania prowadzone przez Kampanię Przeciw Homofobii.

Według tych statystyk, tożsamości osób transpłciowych w Polsce nie akceptuje ponad 74 proc. matek i prawie 85 proc. ojców. W szkole ukrywa się prawie 80 proc. osób trans. Ponadto, około 79 proc. osób transpłciowych doświadczyło przemocy.

Te statystyki to nie tyle sygnał alarmowy, ile wielka wyjąca syreną. Agendy rządowe powinny natychmiastowo wdrażać programy pomocy psychologicznej, edukować nauczycieli, apelować do rodziców. Politycy powinni rwać włosy z głowy. A tymczasem włos z głowy nie spada osobom, które reprezentując najwyższe władze państwowe, świadome konsekwencji swoich czynów, wszczynają nagonkę na dziecko. Nagonkę za to, że rodzice byli wśród tych dwudziestu kilku procent, które akceptują swoje dziecko takim, jakie jest. Nagonkę za to, że szkoła chciała być w tym niewielkim odsetku placówek, w których nie dochodzi do nękania i dyskryminacji. Nagonkę za to, że grupa dorosłych robiła wszystko, by dziecko nie znalazło się w tych ponad 70 proc., które chce odebrać sobie życie.

Potrzebujesz pomocy? Tu znajdziesz listę kontaktów do darmowego wsparcia psychologicznego:

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, bezpłatny, czynny 7 dni w tygodniu, całodobowo, tel. 116 111, więcej informacji >>>

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", bezpłatne, czynne 7 dni w tygodniu, całodobowo, tel. 800 12 00 02, niebieskalinia@niebieskalinia.info, więcej informacji >>>

Lambda Warszawa, Telefon Zaufania dla osób LGBT i ich bliskich, bezpłatny, czynny od poniedziałku do piątku, 18:00-21:00, tel. 22 628 52 22, poradnictwo@lambdawarszawa.org, więcej informacji >>>

Pomoc psychologiczna Kultury Równości, darmowe wsparcie psychologiczne, psychoterapeutyczne i seksuologiczne (do 3 spotkań), więcej informacji >>>

Więcej kontaktów: Darmowe kontakty pomocowe, opieka psychologiczna i grupy wsparcia, mnw.org.pl/pomoc >>>

