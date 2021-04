Opole. Część studentów Politechniki może już niedługo wrócić na zajęcia stacjonarne

Zobacz wideo Uczelnie przygotowują się na nowy rok akademicki. Koronawirus stworzył nowe obszary do badań naukowych

Wiadomości Uczelniane Politechniki Opolskiej poinformowały w czwartek 8 kwietnia, że od soboty 17 kwietnia zaplanowano powrót do tradycyjnej formy nauczania dla części zajęć. Wszystko zależy jednak od dalszego przebiegu epidemii.

Politechnika Opolska chce rozpocząć zajęcia stacjonarne od 17 kwietnia

"Ze względu na przedłużenie obostrzeń w całym kraju i wysoki wskaźnik zakażeń, nauczanie zdalne na politechnice nadal obowiązuje. Jeżeli sytuacja się poprawi, część obostrzeń zostanie zniesiona, planujemy wznowienie zajęć, których nie sposób przeprowadzić za pomocą kształcenia na odległość" - poinformowała dr Anida Stanik-Besler w komunikacie.

Jeżeli więc wszystko pójdzie zgodnie z planem, studenci Wydziału Elektroniki, Automatyki i Informatyki oraz Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii powrócą do uczelnianych murów na praktyczne zajęcia w laboratoriach, a także na zajęcia wychowania fizycznego. Reszta wydziałów nadal będzie korzystać z edukacji w formie zdalnej.

Przemysław Czarnek liczy na powrót studentów na uczelnie w tym semestrze

Studenci wrócą niedługo do zajęć stacjonarnych? Minister Czarnek komentuje

Minister edukacji i nauki powiedział w PolskimRadiu24, że możliwe, iż uczniowie wrócą do szkół jeszcze w kwietniu. - Ten rok szkolny dokończymy w szkołach, jestem o tym przekonany absolutnie. Jestem przekonany, że w kwietniu wrócimy do nauki stacjonarnej - zapewnił Czarnek. Minister przyznał, że jako pierwsi do szkół wrócą uczniowie klas 1-3 oraz przedszkolaki. Dodał jednak, że jeżeli trzecia fala epidemii ustąpi, to do nauki stacjonarnej będą mogli wrócić także studenci, oraz że będzie on rekomendować rektorom uczelni wyższych, by egzaminy w sesji letniej odbywały się już na uczelniach.

