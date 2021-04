Proboszcz skazany na 15 lat za pedofilię. Parafianie: Był dobrym gospodarzem, dużo budował

W grudniu 2019 roku proboszcz parafii pw. Zesłania Ducha Świętego został aresztowany. Mężczyznę oskarżono o przywłaszczenie 335 tys. zł oraz czyny pedofilskie wobec małoletnich dziewczynek.

REKLAMA

Zobacz wideo „Co łaska” za tuszowanie pedofilii? O. Gużyński: To rzecz bardzo niestosowna

Proboszcz skazany na 15 lat za czyny pedofilskie

Leszek S. został skazany za cztery czyny o charakterze pedofilskim, których dopuścił się wobec trzech dziewczynek w latach 2002- 2012 oraz przywłaszczenie 335 tys. zł. Duchowny wypłacił pieniądze, które parafia otrzymała tytułem odszkodowania za szkody górnicze. Wyrok w sprawie nie jest prawomocny. Mężczyzna do Gorców przeprowadził się w 2009 roku i był tam proboszczem przez dziesięć lat do czasu odwołania go przez świdnicką kurię. O tym, że ksiądz dopuszczał się czynów pedofilskich, poinformowały w 2019 roku kurię dwie kobiety wykorzystywane przez Leszka S..

Archidiecezja wrocławska apeluje do spadkobierców kard. Gulbinowicza

Parafianie o Leszku S: Był dobrym gospodarzem, dużo budował

W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" mieszkańcy Gorców zapewniali, że ksiądz zrobił wiele dobrego dla parafii i nie wierzą w to, aby dopuścił się kradzieży 335 tys. złotych - On ten nasz kościół remontował, więc to nie jest tak, że te pieniądze sobie wziął - podkreślają. Jednak zgodnie potępiają dopuszczenia się przez księdza czynów pedofilskich - Ale z tymi dziećmi, że takie rzeczy robił, to wstyd - powiedzieli w rozmowie z dziennikarzami. - Wstyd, że takie rzeczy im robił. Ale był dobrym gospodarzem, dużo budował - dodawali.

Prymas Polski: Będziemy współpracować z komisją ds. pedofilii

Kościół będzie współpracować z państwową komisją ds. pedofilii.

Prymas Polski abp Wojciech Polak pod koniec marca na antenie Radia Puls zapewnił, że kościół będzie współpracować z państwową komisją ds. pedofilii. - Po zebraniu plenarnym księża biskupi potwierdzili wolę współpracy z komisją państwową. Trzeba pamiętać, że wiele procesów nie było prowadzonych na gruncie sądów biskupich, tylko w procesach karno-administracyjnych, więc sądy takiej dokumentacji pełnej nie mają - wyjaśnił Polak. Prymas podkreślił, że episkopat nie chce niczego ukrywać.