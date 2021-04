Kędzierzyn Koźle. Wybuch reaktora chemicznego. "Podmuch tak wielki, że otworzyły się okna"

W Kędzierzynie-Koźlu (woj. opolskie) doszło do eksplozji reaktora chemicznego. Jedna osoba została ranna. - Reaktor wpadł w drgania. Widząc to, obecni w jego sąsiedztwie pracownicy zdążyli uciec, zanim doszło do eksplozji - informują służby.

Fot. Laura Trawińska/Agencja Gazeta