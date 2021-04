Kolejne uderzenie zimy. Śnieg spadł w kilku regionach. Kiedy ocieplenie?

Najbliższe dni zapowiadają się mroźnie w całej Polsce, ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. We wtorek wydano alerty pierwszego stopnia przed przymrozkami na terenie prawie całego kraju, będą one obowiązywać co najmniej do czwartku. W niektórych regionach, między innymi w Zakopanem spadła gruba warstwa śniegu. Kiedy możemy spodziewać się powrotu wiosny i wyższej temperatury powietrza?

