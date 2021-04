Ustronie Morskie. Morze wyrzuciło na brzeg ludzkie zwłoki. Służby nie były w stanie ustalić nawet płci

O zdarzeniu alarmowało między innymi Radio Szczecin. Z przekazanych informacji wynika, że zwłoki zostały odnalezione we wtorek rano na wysokości przystani rybackiej w Ustroniu Morskim. Na brzeg wyrzuciło je morze.

Zwłoki na plaży w Ustroniu Morskim. Sprawę bada policja

Ciało odnalezione na plaży w Ustroniu Morskim we wtorek 6 kwietnia, było w znacznym stopniu rozkładu. Służby, które pojawiły się na miejscu zdarzenia w celu zabezpieczenia terenu, nie były w stanie określić płci osoby zmarłej, jej tożsamości czy okoliczności śmierci - informowały lokalne media. Nie wiadomo, czy ciało należy do jednej z zaginionych w ostatnim czasie osób, jednak stan zwłok wskazuje, że znajdowały się one w wodzie od dłuższego czasu.

Sierżant Karolina Seeman, oficer prasowa kołobrzeskiej policji, przekazała, że prokurator podjął decyzję o zabezpieczeniu zwłok do badań sekcyjnych, informował Onet za PAP. Sprawą zajęła się kołobrzeska policja pod nadzorem prokuratury rejonowej.

W akcji zabezpieczenia ciała brali udział policjanci, a także strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy udostępnili w mediach społecznościowych zdjęcia z miejsca zdarzenia.

Dalsze postępowanie policji pod nadzorem prokuratora pozwoli na ustalenie tożsamości ofiary, a także okoliczności śmierci - specjaliści dowiedzą się, czy doszło do niej wskutek nieszczęśliwego wypadku, czy też w zdarzeniu brały udział osoby trzecie.