Rosną kary za spacer z psem. Nie dochowasz ostrożności - zapłacisz nawet 500 złotych

Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń wydano 26 marca. Reguluje ono między innymi wysokość mandatów za sprzedaż wyrobów tytoniowych nieletnim czy kwestie utrzymywania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, a także niedochowania ostrożności podczas spaceru z psem.

REKLAMA

Zobacz wideo Uderzał psa młotkiem, a potem go zakopał. Zwierzę przeżyło, a oprawca został zatrzymany

Spacer z psem może nas kosztować kilkaset złotych

Duże emocje budzi wzrost kary za nieprawidłowe wyprowadzanie psa. W przypadku niezachowania zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, grzywna może wynosić od 50 do 250 zł. Regulacja dotyczy przede wszystkim smyczy i kagańca. Nie zawsze jednak są one konieczne, jeśli pies jest odpowiednio wytresowany. Są jednak miejsca, jak transport publiczny, w których niezależnie od tresury, przeważnie należy psu założyć kaganiec i trzymać go na smyczy.

Jeszcze większa kara obowiązuje za niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, "które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka". Ten drugi człon nie odnosi się jednak do listy ras uznawanych za stanowiące zagrożenie, a do konkretnych przypadków, informuje polsat.pl.

Podatek od psa. Ile wynoszą stawki? Kto musi płacić, a kto nie?

Jakie grzywny jeszcze się zmieniają?