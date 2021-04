Pogoda na dziś - środa 7 kwietnia. Spore zachmurzenie, śnieg i śnieg z deszczem

W środę czeka nas chłodna i deszczowa pogoda. Najwyższą temperaturę synoptycy prognozują na północy i zachodzie kraju. Niestety słońce tylko miejscami przebije się przez chmury.

Temperatura. Będzie chłodno - termometry wskażą tylko kilka stopni

Prognoza na środę. Zachmurzenia oraz opady deszczu i śniegu

W całej Polsce przewidywane jest zachmurzenie duże lub umiarkowane. Przejaśnienia prognozowane są do południa jedynie w województwie lubelskim, podkarpackim i małopolskim, a po południu słońce zza chmur wyjdzie na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Synoptycy prognozują opady śniegu do godziny 12:00 w województwie zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim i śląskim. Po południu śnieg poprószy także na Podkarpaciu i w Małopolsce oraz w północno-wschodniej części Polski. W centrum przewidywane są opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem. Wiatr będzie umiarkowany i osiągnie prędkość maksymalnie do 25 km/h. Nieco mocniej powieje wyłącznie nad morzem. W Gdańsku może wiać w porywach do 40 km/h.

