Powrót dzieci do szkół. Minister Dariusz Piontkowski: Mam nadzieję, że jeszcze w kwietniu

Od 22 marca wszyscy uczniowie uczą się w formie zdalnej, a od 29 marca zamknięte zostały również przedszkola i żłobki. Decyzja w sprawie powrotu dzieci do szkół ma zapaść jeszcze w tym tygodniu.

Dariusz Piontkowski powiedział, kiedy dzieci wrócą do szkół

Wiceszef resortu edukacji i nauki zapytany w Radiu ZET, kiedy możemy spodziewać się powrotu dzieci do szkół, odpowiedział, że "będzie to zależało od rozwoju epidemii". - Dane ze świąt są dużo niższe, ale prawdopodobnie było dużo mniej testów. W połowie tygodnia wyniki mogą być wiarygodne i pokazać, czy tendencja się przełoży - powiedział Piontkowski. Dodał, że jeśli uda się zapanować na pandemią, to do szkół wrócą również starsze dzieci i młodzież. Decyzje w tej sprawie mają zostać podjęte pod koniec tego tygodnia, gdy będzie znana liczba zakażeń oraz prognozy. - Decyzję trzeba podjąć odpowiedzialnie, nie można robić tego w ciemno - stwierdził wiceminister.

- Mamy nadzieję, że uczniowie wrócą do szkół jeszcze w kwietniu, jeśli to będzie możliwe ze względu na epidemię. Najpóźniej w maju i czerwcu - wyjaśnił dalej polityk. Wiceminister pytany o zmiany terminu egzaminów maturalnych stwierdził, że "na razie nie widać powodów", dla których rząd miałby zmieniać daty matur.

Minister Przemysław Czarnek o powrocie dzieci do szkół

W ubiegłym tygodniu Przemysław Czarnek powiedział w TVP Info, że dzieci i młodzież wrócą do szkół, kiedy liczba zakażeń będzie każdego dnia coraz niższa. Minister edukacji podkreślił, że wtedy będzie można "podejmować decyzje o stopniowym uwalnianiu oświaty, od przedszkola zaczynając, ale to jest tylko nadzieja". - Będziemy to wiedzieli w tygodniu poświątecznym. Jeśli będzie taka potrzeba, będziemy przedłużali dalej zamknięcie - dodał Czarnek.

Ponad 8 tys. nowych przypadków zakażeń koronawirusem

Resort zdrowia poinformował we wtorek, że w ciągu ostatniej doby potwierdzono 8 245 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Na COVID-19 zmarło kolejnych 60 osób. Najwięcej nowych zakażeń koronawirusem wykryto w województwie: mazowieckim (1792), śląskim (1228) i wielkopolskim (731). Ministerstwo Zdrowia przypomina jednak, że nie sposób uznać tych danych za zatrzymanie dynamiki wzrostowej epidemii, ponieważ liczba wykonanych testów była znacznie mniejsza niż przed świętami, stąd też i niższe wskaźniki zakażeń.