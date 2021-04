Odczuwalna temperatura na Śnieżce wyniosła prawie -30 stopni. W Tatrach spadło 160 cm śniegu

Zobacz wideo Czy wiesz, jak wzywać pomoc w górach?

Karkonoski Park Narodowy przekazał w mediach społecznościowych, że na Śnieżce zanotowano znaczny mróz. "Temperatura sięga -12.5 stopnia, a odczuwalna z powodu wiatru to aż -29.1 stopnia" - możemy przeczytać na Twitterze.

Niemal -30 stopni na Śnieżce, a jeszcze w lutym padł tam nowy rekord ciepła

Śnieżka jest najwyższym szczytem Karkonoszy, a także całych Sudetów. Mierzy 1603 m n.p.m. i przewyższa okoliczne grzbiety o ponad 200 metrów. Na szczycie znajduje się charakterystyczny budynek Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego IMGW, który kształtem przypomina spodek, oraz barokowa kaplica św. Wawrzyńca. Klimat na Śnieżce jest dość ostry. Średnia roczna temperatura wynosi tam 0,4 stopnia, jednak przez około 200 dni w roku utrzymuje się ona poniżej zera. Dodatkowo wieje tam wręcz huraganowy wiatr.

Jak pisaliśmy, w lutym na Śnieżce został pobity rekord ciepła. Zanotowano wówczas aż 13,5 stopnia, co było najwyższą temperaturą nie tylko dla lutego, ale i dla marca. Do tej pory rekordy ciepła dla Śnieżki w lutym wynosiły +10,1 stopnia, natomiast w marcu +12.1 stopnia. Tak wysoka temperatura jest związana ze zjawiskiem inwersji termicznej, czyli zmiany układu ciepłych mas powietrza, w wyniku czego, wraz ze wzrostem wysokości, wzrasta także temperatura. 23 lutego Śnieżka była najcieplejszym miejscem w Polsce. Natomiast najwyższa wartość, z notowanych we wszystkich miesiącach temperatur, została pobita w lipcu 2013 roku - na szczycie zanotowano wówczas 24,6 stopnia.

W Tatrach 160 cm śniegu i zagrożenie lawinowe

Ochłodzenie i pogorszenie warunków pogodowych zauważalne jest także w Tatrach. Jak podaje Onet, we wtorek 6 kwietnia na Kasprowym Wierchu leżało 160 cm śniegu. Tam również temperatura wynosiła -13 stopni. W Tatrach obowiązuje drugi, umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego, jednak spodziewany jest wzrost zagrożenia lawinowego do stopnia trzeciego.