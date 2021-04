Zobacz wideo Miliony wirusów krążą nad naszymi głowami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiedział w poniedziałek, że nowy tydzień przyniesie zmianę pogody. "Wzrośnie zachmurzenie, pojawią się opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem i sam śnieg oraz wzrośnie prędkość wiatru, z północy napłynie zimne powietrze pochodzenia arktycznego i pozostanie z nami aż do czwartku" - poinformował IMGW.

Wydano też ostrzeżenia przed przymrozkami, oblodzeniem i opadami śniegu. Wydane alerty mają najniższą, pierwszą rangę w trzystopniowej skali. Ostrzeżenia przed przymrozkami obowiązują prawie w całym kraju, z wyjątkiem województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, poza jego zachodnią częścią. Prognozowany jest spadek temperatury powietrza nawet do 4 stopni Celsjusza poniżej zera. Ostrzeżenia obowiązują do 8 kwietnia.

Z kolei dziś w nocy prognozowane są przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Przyrost grubości pokrywy śnieżnej w Karpatach ma wynieść do 10 cm, zaś na Pomorzu Wschodnim do 6 cm. Na Pomorzu możliwe są też burze. "Temperatura od -3°C do -1°C, nad morzem do 1°C; w rejonach podgórskich -6°C. Wiatr w do 60 km/h" - podał Instytut.

IMGW ostrzega przed wiatrem

W części kraju już obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem. "W Poznaniu zanotowano poryw 83 km/h. Możliwe porywy do 85 km/h z północnego zachodu" - podał w ciągu dnia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W centralnej Polsce zostało wydane ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem. "W Sulejowie zanotowano poryw 115 km/h. Prognozuje się wystąpieniem wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 115 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Uważajcie na wiatr" - ostrzegał IMGW.

Silny wiatr powalił drzewo

Jak informuje katowicka "Gazeta Wyborcza", w Rybniku na linię wysokiego napięcia, w wyniku silnego wiatru, spadło drzewo. W pobliżu zerwanych kabli przejeżdżał rowerzysta. - Został porażony. Na szczęście wypadek przeżył, został przewieziony do szpitala - powiedział "Wyborczej" oficer dyżurny komendy Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku.