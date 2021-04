Biskup Mering w wielkanocnych życzeniach pisze o "chorej ideologii" i "agresywnej mniejszości"

Zobacz wideo Kryzys Kościoła. „Przed Wielkanocą oczekuję od nas głębokiej skruchy”

Biskup włocławski Wiesław Mering napisał z okazji Wielkanocy życzenia dla diecezjan. Był one odczytywane w kościołach w niedzielę wielkanocną. W "życzeniach" pisał o "mocach zła", jak "chora ideologia" i "wulgarność" w życiu społecznym.

Fragmenty życzeń zacytowano na stronie diecezja.wloclawek.pl. "Życzę Wam, Drodzy Diecezjanie, byście przytuleni do Zmartwychwstałego mężnie trwali przy dobru i odważnie przeciwstawiali się złu!" - zaczął życzenia hierarcha.

Dalej - jak czytamy na stronie diecezji - bp Mering "nakreślił kontekst, w jakim przeżywane są tegoroczne święta":

Opustoszały nasze świątynie, spotykamy się z atakami na nasze świętości, życie społeczne zostało wypełnione wulgarnością. Boga usiłują wyprowadzić z życia osobistego, rodzinnego i narodowego. Kłamstwa i bluźnierstwa, chora ideologia, wyznawana przez agresywną mniejszość, rości sobie pretensje do zawładnięcia kulturą i poglądami większości! Przygnębia nas ta sytuacja. Pytamy trwożnie: dokąd idziesz świecie, Europo, Polsko?! Dotknięci mocami zła uwierzyliśmy, że nic nie możemy zrobić, że dobro i prawda przegrały!

Dalej duchowny pisze, że o Chrystusie "też myślano, że został zwyciężony, pokonany przez Złego! Jakież to były złudzenia!". To - stwierdza - ma dawać katolikom nadzieję. "Śpiewamy w popularnej pieśni, że Chrystus jest zwycięzcą śmierci, piekła i szatana!" - napisał. Zaapelował, by katolicy nie wierzyli "rozmaitym prorokom usiłującym rozmyć naszą chrześcijańską tożsamość".

Dwa lata temu bp Mering wyrażał "wdzięczność za wszystko, co robi i robił dla Polski" wobec Jarosława Kaczyńskiego po tym jak ten wygłosił we Włocławku wykład m.in. o "importowaniu do Polski" ruchu LGBT.