Abp Henryk Hoser trafił do szpitala z powodu COVID-19. "Stan jest stabilny"

"Ksiądz Arcybiskup z powodu zakażenia COVID-19 przebywa na oddziale jednego ze szpitali. Stan na chwilę obecną jest stabilny. Polecamy Księdza Arcybiskupa modlitwie" - przekazano za pośrednictwem Facebooka.



Abp. Henryk Hoser był w latach 2008-2017 biskupem diecezji warszawsko-praskiej. Hoser jest z wykształcenia lekarzem. Studia ukończył na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. W 1975 r. wyjechał na misję do Rwandy, gdzie pełnił funkcję duszpasterza i proboszcza. W latach 1996-2003 był przełożonym Regii Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego we Francji oraz członkiem Rady Misyjnej Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonnych we Francji.

Kard. Kazimierz Nycz zasłabł podczas mszy. Wydano komunikat o jego stanie zdrowia

W czwartek podczas Mszy Krzyżma w Archikatedrze Warszawskiej zasłabł arcybiskup Kazimierz Nycz. Duchowny został przewieziony do jednego z warszawskich szpitali na badania diagnostyczne, a mszę w jego zastępstwie kontynuował biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. W piątek 2 kwietnia ks. Przemysław Śliwiński, rzecznik arcybiskupa i Archidiecezji Warszawskiej, wydał oficjalny komunikat o stanie zdrowia kardynała Nycza.

"Kardynał Kazimierz Nycz jest hospitalizowany z powodu chwilowego zasłabnięcia. Jego stan jest stabilny. Trwają szczegółowe badania. Arcybiskup warszawski pozostanie w szpitalu MSWiA w Warszawie jeszcze przez kilka dni. Następny komunikat zostanie opublikowany po zebraniu wyników wszystkich badań" - przekazał Ks. Śliwiński.

