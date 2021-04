Pogoda na dziś - poniedziałek 5 kwietnia. Słonecznie z przelotnymi opadami deszczu

Słoneczna oraz bardzo ciepła pogoda, która towarzyszyła nam w całym kraju wraz z pierwszymi dniami kwietnia, odeszła nieco w zapomnienie. Święta wielkanocne spędzamy w odmiennej aurze, która jest konsekwencją napływającego z frontem chłodnego powietrza.

REKLAMA

Zobacz wideo Globalne ocieplenie. "Pogoda zwariowała nie bez powodu. Mamy kryzys klimatyczny"

Pogoda na dziś - poniedziałek 5 kwietnia. Za sprawą wiatru zrobi się zimno

W Lany Poniedziałek, zwany też Śmigusem-Dyngusem, w zdecydowanej większości kraju przeważać będzie słoneczna pogoda. Na wschodzie pojawi się zachmurzenie, jednak z większymi przejaśnieniami. Na Wybrzeżu, Pomorzu, Ziemi Lubuskiej oraz Lubelszczyźnie miejscami odnotujemy przelotne opady deszczu.

Dr Grzesiowski zostanie pozbawiony prawa wykonywania zawodu? RPO reaguje

Temperatura maksymalna bardziej zbliży się do wiosennych wartości. W południowo-wschodnich krańcach Polski od 7 stopni Celsjusza, na zachodzie zdecydowanie cieplej z powodu napływających mas ciepłego powietrza. Najwyższa temperatura w Zielonej Górze oraz Szczecinie - nawet 14 stopni, w Koszalinie i Poznaniu do 13 stopni, a w Gdańsku i Bydgoszczy na termometrach pokażą się wartości do 12 stopni Celsjisza. Silny wiatr sprawi, że temperatura odczuwalna będzie jednak zdecydowanie niższa. Według synoptyków południowo-zachodni wiatr będzie silny, w porywach do 50-55 km na godzinę. Na północnym zachodzie nieco osłabnie i zmieni kierunek na zachodni.

Ciśnienie atmosferyczne w niemal całej Polsce zacznie spadać, co będzie mieć negatywny wpływ na nasze samopoczucie. Wiele osób może odczuwać spadek sprawności psychofizycznej, mieć problemy z koncentracją czy odczuwać nasilone dolegliwości bólowe oraz większą nerwowość.

Poziom CO2 w atmosferze najwyższy od milionów lat