Od 1 kwietnia Dorota Kania zastąpiła Pawła Fąfarę w trzyosobowym zarządzie Polska Press, grupy medialnej przejętej przez państwowy Orlen. To pierwsza nowa osoba w zarządzie grupy Polska Press od przejęcia koncernu przez PKN Orlen w marcu.

Dorota Kania pracuje w mediach od ponad 20 lat. Swoją karierę rozpoczynała w Radiu Plus, "Życiu Warszawy", "Gazecie Polskiej", "Wprost" oraz TVP. W 2017 roku została redaktorką naczelną Telewizji Republika, zarządzała także krajowym działem "Gazety Polskiej Codziennie".

Nastroje w Polska Press? "Fatalne"

"Za życzenia powodzenie - serdecznie dziękuję. Nienawistnikom - współczuję" - napisała w czwartek na Twitterze, odnosząc się do wielu krytycznych komentarzy wobec wyznaczenia jej na to stanowisko. Krytyka pojawiła się nie tylko w mediach społecznościowych, ale i w branżowym "Presserwisie". Komentują tam - pod nazwiskiem i anonimowo - osoby z mediów grupy Polska Press.

Kania zapowiedziała, że planuje omawiać "strategię rozwoju" z redaktorami naczelnymi i na razie "nie planuje zmian personalnych". Zapewnia, że "nie wyobraża sobie, żeby którakolwiek gazeta była biuletynem partyjnym" słyszymy od pracowników grupy. Jednak jeden z redaktorów naczelnych z Polska Press opisuje ją jako "mocno polityczną osobę". Podobnie oceniają jej kandydaturę eksperci czy inni dziennikarze. Andrzej Stankiewicz z Onetu stwierdził, że Kania "nie ma żadnych kwalifikacji zarządczych", ma za to "żar rewolucyjny i będzie go tu wprowadzać. Przyjdzie zamordyzm, pisowska linia lustracyjna".

Redaktor naczelny "Dziennika Zachodniego" Marek Twaróg powiedział, że dotychczas "redakcje zawsze miały pełną autonomię". Jednak kilku innych redaktorów naczelnych, którzy wypowiedzieli się dla Presserwisu anonimowo, spodziewają się, że mogą sami odejść. Nastroje opisują jako "fatalne". - Będą chcieli nas powymieniać, wstawić swoich żołnierzy - powiedział jeden i dodał, że to "przygotowanie pod wybory parlamentarne i samorządowe". Do odejścia mają szykować się nie tylko szefowie, ale też członkowie zespołów redakcyjnych. - Ale to łatwo powiedzieć w emocjach. A z czego będą żyć? - zastanawia się jeden z redaktorów naczelnych.

Polska Press przejęta przez PKN Orlen

Polska Press Grupa wydaje między innymi 20 dzienników regionalnych takich jak: "Dziennik Bałtycki", "Dziennik Łódzki", "Dziennik Zachodni", "Gazeta Krakowska", "Głos Wielkopolski", "Echo Dnia" itd. oraz liczne portale internetowe np. naszemiasto.pl, strefabiznesu.pl, stronakobiet.pl i strefaagro.pl.