Ks. Robert Skrzypczak o pandemii koronawirusa: Ja bym nie uciekał od pojęcia "kara Boża"

Tegoroczne święta wielkanocne spędzimy w ścisłym reżimie sanitarnym. Kościoły pozostaną otwarte, ale obowiązuje w nich limit - maksymalnie 1 osoba na 20 m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 metra. Ks. Robert Skrzypczak z Akademii Katolickiej w Warszawie powiedział w "Gościu Wydarzeń" na antenie Polsat News, że przed podjęciem decyzji o udziale we mszy św. należy dokładnie obserwować swój stan zdrowia.

Ks. Skrzypczak: Maryja nieustannie przestrzega przed karą, jako konsekwencją grzechów

- Niech się każdy przede wszystkim zastanowi, w jakiej jest kondycji, czy jest zdrowy i nie ma żadnych objawów (zakażenia koronawirusem - red.) - powiedział. - Potem powinien rozejrzeć się i ocenić, ilu ludzi jest w kościele. Gdyby uznał, że jest ich zbyt dużo, ponad normę, to warto zrezygnować z liturgii "dla miłości bliźniego". Może przyjść na inną, bo w wielu parafiach liturgie odbywają się podwójnie lub potrójnie - dodał.

Duchowny został również skonfrontowany z opinią posłów Lewicy, którzy domagają się, aby w czasie świąt wielkanocnych całkowicie zamknąć wszystkie kościoły. - Ja też jestem za zamknięciem stadionów żużlowych i hal fitnessu, bo ja tam nie bywam. Rozumiem, że politykom Lewicy nie jest po drodze z Kościołem, więc chcieliby zamknięcia tego, co nie jest w ich guście. To jest ślepe, bo nie bierze się pod uwagę dobra duchowego drugiego człowieka - stwierdził.

Ks. Skrzypczak odniósł się do opinii, zgodnie z którą pandemia koronawirusa jest karą zesłaną przez Boga za grzechy ludzkie. - Ja bym nie uciekał od pojęcia "kara Boża". Myślę, że w tym wypadku mamy do czynienia z tym, co potwierdza wiele znaków z nieba. Maryja nieustannie przestrzega przed karą, jako konsekwencją grzechów - powiedział.

Abp Stanisław Gądecki apeluje o respektowanie obostrzeń

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki, zaapelował do kapłanów i wiernych o skrupulatne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego podczas mszy świętych. "Apeluję do wszystkich o przestrzeganie aktualnego limitu uczestników zgromadzeń religijnych, o zachowywanie dystansu społecznego, zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcję dłoni i respektowanie zasad higieny w obiektach sakralnych" - napisał abp Gądecki w apelu opublikowanym na stronie Episkopatu.

Przewodniczący KEP dodał, że osoby, które nie będą mogły osobiście uczestniczyć w liturgii, mają możliwość skorzystania z transmisji telewizyjnych, internetowych, ale również z domowej modlitwy. Biskupi z diecezji na terenie całej Polski udzielają również dyspensy od obowiązku udziału we mszach św. "Wierzę, że dzięki odpowiedzialnej i solidarnej trosce nas wszystkich, przeżyjemy nadchodzące Święta Zmartwychwstania Pańskiego pełni ufności i nadziei" - podkreślił Gądecki.