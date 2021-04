Tatry. Obudziła się niedźwiedzia rodzina. Zamknięto kilka szlaków turystycznych

O decyzji poinformowano na stronie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Od piątku 2 kwietnia do odwołania dla ruchu turystycznego, narciarskiego a także dla taternictwa i narciarstwa ekstremalnego część szlaków nie będzie dostępna.

Tatry. Kilka szlaków zamkniętych

Zamknięte zostają szlaki:

Schronisko "Murowaniec" (Hala Gąsienicowa) - Czarny Staw Gąsienicowy - Zawrat, w obu kierunkach (szlak niebieski);

Czarny Staw Gąsienicowy - Mały Kościelec - Karb - Kościelec, w obu kierunkach (szlak czarny);

Zielony Staw Gąsienicowy - Karb, w obu kierunkach (szlak niebieski);

Czarny Staw Gąsienicowy - Skrajny Granat, w obu kierunkach (szlak żółty);

Zmarzły Staw - Kozia Dolinka- Kozia Przełęcz, w obu kierunkach (szlak żółty);

Kozia Dolinka - Zadni Granat, w obu kierunkach (szlak zielony);

Kozia Dolinka - Żleb Kulczyńskiego, w obu kierunkach (szlak czarny)

a także: drogi wspinaczkowe i linie udostępnione dla uprawiania narciarstwa ekstremalnego w rejonie Doliny Gąsienicowej - w obrębie grani i leżących poniżej ścian, od Żółtej Przełęczy przez Granaty, Kozi Wierch, Zawratową Turnię, wschodnie ściany Kościelców po Karb.

TPN chce zapewnić spokój niedźwiedziej rodzinie

Powodem zamknięcia szlaków turystycznych jest wybudzenie się z zimowego snu niedźwiedzicy z dwoma młodymi. Zwierzęta gawrują w masywie Małego Kościelca, rejonie chętnie uczęszczanym przez turystów. To stwarza zagrożenie zarówno dla niedźwiedziej rodziny, jak i dla odwiedzających.

- Wiosna to newralgiczny czas w przyrodzie, podkreślamy to co roku. Zwierzęta budzą się po zimie, poszukują pożywienia, zbierają siły, rozmnażają się, niektóre rodzą młode. Zwykle wiosna wita je trudnymi zimowymi warunkami, w górach w marcu i kwietniu zalega jeszcze sporo śniegu. Musimy podążać tym rytmem, wspierać je. Stąd dodatkowe, tymczasowe zamknięcia, które niekiedy pojawiają się o tej porze roku - powiedział Filip Zięba, zastępca dyrektora TPN i specjalista od tatrzańskiej fauny. Jak dodał, zamknięcie szlaków ma zapewnić spokój "niedźwiedziej mamie i jej maluchom". - Aby mogła je wykarmić, by się wzmocniły i przetrzymały najbliższe trudne tygodnie. Do czasu, aż podrosną i przeniosą się w inne miejsce - podkreślił.