To były ostatnie jak na razie tak ciepłe chwile. Już są burze, będzie chłodniej w święta

Ostatnie dni były wyjątkowo ciepłe. IMGW powiadomił, że w środę padały rekordy, jeśli chodzi o temperaturę marca w Polsce. W Otmuchowie (woj. opolskie), termometry pokazały 24,3 stopnia Celsjusza. Poprzedni rekord w tym mieście został pobity w 1974 roku - wtedy temperatura wyniosła 23,6 stopnia Celsjusza.

Pogoda w Polsce. Gdzie jest burza?

W kolejnych dniach będzie chłodniej. Synoptycy ostrzegają przed burzami, które już występują w obszarach podgórskich Karpat. Burzom mogą towarzyszyć silniejsze opady deszczu, grad oraz wiatr wiejący w porywach z prędkością do 70 km/h. Wyładowania atmosferyczne miały miejsce również na Mazowszu i Podlasiu, gdzie wystąpiły niezbyt intensywne opady deszczu.

Temperatura w czwartek mocno się waha. Na północy Polski termometry pokazują dziś od 8 do 14 stopni Celsjusza, natomiast na południu i w centrum od 15 do nawet 20 stopni.

Czeka nas ochłodzenie. Miejscami może spaść deszcz ze śniegiem

Według IMGW, z północy do Polski będzie docierać chłodniejsze powietrze. W Wielki Piątek i Wielką Sobotę należy spodziewać się spadku temperatury w całym kraju i zmiennego zachmurzenia. W ciągu dnia temperatura wyniesie od 4 do 12 stopni, a w nocy może spaść lokalnie nawet do -3 stopni. Miejscami mogą wystąpić opady deszczu, a na Pomorzu, w rejonach podgórskich i na wschodzie Polski także deszczu ze śniegiem i lokalnie samego śniegu.

Wielkanoc zapowiada się raczej słoneczna. Opady deszczu i deszczu ze śniegiem mogą wystąpić na wschodzie, a na Pogórzu Karpackim niewielkie opady śniegu. Synoptycy przewidują, że w Poniedziałek Wielkanocny może zrobić się cieplej.