Kardynał Kazimierz Nycz zasłabł w czasie mszy. 'Prośba o modlitwę'

Informację potwierdził w komunikacie rzecznik Archidiecezji Warszawskiej ks. Przemysław Śliwiński. "Prosimy o modlitwę za Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego" - napisano w oświadczeniu.

Kardynał Nycz zasłabł podczas mszy świętej w Wielki Czwartek. "Prosimy wszystkich o wielki dar modlitwy"

"Podczas Mszy św. Krzyżma w Archikatedrze Warszawskiej kard. Kazimierz Nycz zasłabł. Został przewieziony do szpitala na badania diagnostyczne. Mszę świętą kontynuował biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. Prosimy o modlitwę za Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego" - napisał w komunikacie rzecznik Archidiecezji Warszawskiej.

Proboszcz Archikatedry Warszawskiej ks. Bogdan Bartołd w rozmowie z portalem stacja7.pl przyznał, że złe samopoczucie kardynała widoczne było dopiero w trakcie Mszy Krzyżma. - W trakcie naszej liturgii na początku zauważyliśmy, że nasz arcypasterz źle się poczuł. Aktualnie ksiądz kardynał znajduje się w szpitalu i przechodzi badania. Prosimy wszystkich o wielki dar modlitwy, o modlitwę, by wrócił jak najszybciej do zdrowia, by mógł być razem z nami i pełnić swoją posługę pasterską - dodaje proboszcz.

Msza Krzyżma, nazywana też mszą olejów, to uroczysta eucharystia sprawowana w Wielki Czwartek w godzinach przedpołudniowych. W jej trakcie biskup błogosławi trzy oleje: chorych, katechumenów i krzyżma. Liturgia odmawiana jest przez biskupa, uroczystości - co do zasady - odbywają się w katedrze, gdzie gromadzą się kapłani całej diecezji.

