Województwo lubelskie ma dołożyć prawie milion złotych na widowisko TVP. "To promocja regionu"

Wydarzenie, o którym mowa, to spektakl "#Pasja2021", które będzie transmitowane w Wielki Piątek o godz. 20 na antenie TVP. Od kilku dni przed Centrum Spotkania Kultur w Lublinie montowana jest konstrukcja z wielkim krzyżem i sceną, na której wystąpią m.in. Piotr Cugowski, Ania Rusowicz, Marta Gałuszewska, Krzysztof Iwaneczko, Staszek Karpiel-Bułecka, Justyna Steczkowska, Viki Gabor. Koncert odbędzie się bez udziału publiczności.

Lublin. TVP organizuje koncert na Wielki Piątek. Stanął już wielki krzyż

947,1 tys. dopłaty do wydarzenia TVP

Jak informuje "Dziennik Wschodni", do widowiska ma dołożyć się samorząd województwa lubelskiego. Portal pisze, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego pojawiło się ogłoszenie o wyniku postępowania związanego z promocją regionu w organizowanym przez TVP wydarzeniu. Udzielone z wolnej ręki zamówienie opiewa na kwotę 947,1 tys. zł.

Jak czytamy w ogłoszeniu, "#Pasja2021" to "nowoczesna, spektakularna i zaskakująca wersja opowieści o ostatnich godzinach życia Jezusa". Wydarzenie ma być organizowane na terenie województwa lubelskiego i promować najbardziej charakterystyczne miejsca, takie jak Lublin, Chełm czy Zamość.

Emisja odbędzie się w piątek o godz. 20, czyli w czasie największej oglądalności nadawcy i potrwa około 70 minut. Wydarzenie będzie transmitowane na kanałach TVP1, TVP Polonia, TVP3 oraz platformie TVP VOD. Zwiastuny i zapowiedzi mają się z kolei pojawiać na antenie TVP Info i w mediach społecznościowych.

Urząd Marszałkowski zawarł z TVP już 14 umów na łącznie ponad milion złotych

- Zapewni to niepowtarzalny sposób ekspozycji logotypów promujących województwo lubelskie w kraju oraz poza jego granicami. To promocja województwa lubelskiego, która odbędzie się przy okazji emisji wydarzenia i jego zapowiedzi. Ukazanie nowoczesnej infrastruktury województwa lubelskiego, walorów turystycznych oraz fakt, że w projekcie biorą udział najpopularniejsi polscy artyści, dopełni efekt promocji całego regionu lubelskiego - zapewniają urzędnicy marszałka, tłumacząc powody zawarcia umowy z telewizją publiczną. Dodają, że widownia spektaklu ma wynieść 945 tys. osób, a szacowany zasięg to ok. 2,4 mln.

"Dziennik Wschodni" zwraca uwagę, że wykupywanie czasu antenowego w stacjach telewizyjnych czy dokładanie do realizowanych przez nie produkcji przez samorządy nie jest niczym nowym. Przy czym głównym beneficjentem jest telewizja publiczna. Dziennik podaje, że z publikowanego przez Urząd Marszałkowski rejestru umów wynika, że tylko w ubiegłym roku województwo lubelskie zawarło z TVP 14 umów, opiewających na kwotę ponad 1 mln 360 tys. zł. W tym samym okresie tego typu zamówienie złożono tylko u jednego nadawcy poza telewizją publiczną - za niespełna 50 tys. zł kupiono czas antenowy w TV Polsat.