KE złożyła wniosek przeciwko Polsce. Rzecznik SN mówi o dniu, "w którym Judasz zdradza Jezusa"

Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawę przeciwko Polsce. Skarga do TSUE wpłynęła w związku m.in. z nękaniem przez polski rząd sędziego Igora Tuleyi. - To jest znowu Wielka Środa, dzień, w którym Judasz zdradza Jezusa, w którym bierze za to pieniądze - skomentował sprawę rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski.

4 Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl