Ministerstwo Zdrowia: 35 251 przypadków zakażenia koronawirusem i 621 ofiar śmiertelnych

35 251 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 621 osób, które zmarły w wyniku COVID-19 - takie dane resort zdrowia przekazał w czwartek, 1 kwietnia. Łączna liczba odnotowanych infekcji od początku epidemii w Polsce wzrosła więc do 2 356 970, natomiast zmarło do tej pory 53 665 pacjentów.

Prof. Gielerak: Punkt kulminacyjny epidemii za dwa, trzy dni

O 20 254 (do 1 882 179) wzrosła liczba osób określanych jako ozdrowieńcy. W ciągu ostatniej doby zmieniła się liczba Polaków skierowanych na kwarantannę - obecnie jest ich 468 310, co wobec dnia poprzedniego oznacza wzrost o 19 184. O 50 wzrosła liczba zajętych respiratorów, natomiast o 500 wzrosła liczba zajętych łóżek. Oznacza to, że w skali kraju, dla pacjentów covidowych dostępnych jest w tej chwili 21,68 proc. wolnych respiratorów i 22,92 proc. wolnych łóżek.

Zobacz wideo Zamknięte przedszkola i żłobki z pewnymi wyjątkami. Czy rząd planuje do tych wyjątków dodać dzieci pracowników handlu?

Koronawirus. Adam Niedzielski: Zdecydowanie najgorsze przed nami

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem dotyczą województw: śląskiego (5997), mazowieckiego (4806), wielkopolskiego (4056), dolnośląskiego (3309), małopolskiego (3067), łódzkiego (2121), pomorskiego (1873), kujawsko-pomorskiego (1791), podkarpackiego (1470), lubelskiego (1314), zachodniopomorskiego (1074), warmińsko-mazurskiego (935), świętokrzyskiego (900), lubuskiego (815), opolskiego (807), podlaskiego (508). 408 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

"Z powodu COVID-19 zmarło 130 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 491 osób" - dodało Ministerstwo Zdrowia.

Immunolog: To, co robimy, to udawanie lockdownu

- Zdecydowanie najgorsze przed nami - powiedział w rozmowie z TVN 24 Adam Niedzielski, minister zdrowia, pytany o problem z obłożeniem łóżek na oddziałach covidowych w Polsce. Jak dodał, szczytu zakażeń możemy spodziewać się w tym lub przyszłym tygodniu. - Około tydzień lub 10 dni później będziemy obserwowali szczyt hospitalizacji - dodał.