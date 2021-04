Dominikanin oskarżany o gwałt na zakonnicy usłyszał zarzuty, trafi do aresztu

7 marca wrocławscy dominikanie opublikowali list opisujący wydarzenia, jakie miały mieć miejsce w latach 1996-2000 w duszpasterstwie akademickim we Wrocławiu. Ojciec Paweł M. miał stworzyć w duszpasterstwie akademickim atmosferę podobną do sekty religijnej. Zakonnicy podkreślili, że historia nadużyć wydaje się zagmatwana, ale staje się coraz bardziej jasna dzięki świadectwom osób pokrzywdzonych. Dominikanin miał stosować przemoc fizyczną, psychiczną i seksualną wobec członków duszpasterstwa.

Dominikanie wszczęli proces kanoniczny ws. zakonnika oskarżanego o gwałty

"Im więcej faktów poznajemy, tym jaśniejsze staje się także, że pomoc udzielona wówczas osobom poszkodowanym nie była adekwatna do rozmiaru krzywdy i nie wszystko zostało przez Zakon zrobione, aby przynieść im ulgę i przywrócić poczucie sprawiedliwości" - podkreślili zakonnicy w liście.

W środę "Gazeta Wyborcza" poinformowała, że wrocławscy dominikanie powołali komisję, która ma zbadać sprawę ojca Pawła M. Przewodniczącym komisji, która zbada sprawę dominikanina będzie publicysta Tomasz Terlikowski.

Gwałt na zakonnicy

2 marca do Prokuratury Regionalnej w Katowicach wpłynęło zawiadomienie zakonnicy, którą ojciec Paweł M. miał zgwałcić w 2011 i 2018 roku. Świadectwa siostry zakonnej i innych osób skrzywdzonych przez dominikanina opisała "Więź".

12 marca zakonnik został zatrzymany przez policję. W środę prokurator postawił podejrzanemu duchownemu siedem zarzutów. Zarzuty dotyczą gwałtu oraz poddania się innej czynności seksualnej w okresie od 2011 do 2018 roku na szkodę jednej pokrzywdzonej - przekazała TVN24 rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Katowicach. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o areszt podejrzanego na trzy miesiące.Sąd przychylił się do wniosku.

Dominikanie z Poznania też szukają osób skrzywdzonych przez o. Pawła M.